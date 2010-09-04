Belçika maçı öncesi 'SOS'

İstediğimiz oyunu bir türlü yansıtamadığımızdan, Kazakların direncini kırmayı da başaramadık...

Skora aldanmamak lazım. Belçika maçı öncesi ciddi handikaplar var...

Ömer ve Servet ikilisi benzer özelliklerde oyuncular, çabuk değiller ve oyun kuramıyorlar...

Keza Hamit ve Sabri'nin koruduğu kanatta Belçika çok etkili...

Almanların Harika çocuğu Lahm bile büyük sıkıntılar atlattı...

Dembele ve Vermaelen ikilisinin hücumdaki etkinliği sağ kanattan kırılmamıza neden olabilir...

Riskli bölgelerden biri olarak sağ kanadı görüyorum...

Ve henüz hazır olmayan Sabri yerine savunma tarafı daha ağır basan İbrahim Toraman ile başlamann daha akıllıca bir iş olduğunu düşünüyorum...

Problem keşke bu kadarla kalsa...

Sıkıntının en büyüğü orta alanda...

Marco ve Emre ikilisine hiç yardım gelmiyor...

Yardım sadece top almak ve dağıtmak değil, mücadeleye de katkıda bulunmaktır...

Kazakların kaptığı toplarla yarı alanımıza gelişini izledik!

Belki sınırlı yeteneklere sahip Kazak futbolcular sorun yaratmaz. Ama Belçika gibi deneyimli ve yetenekli oyuncuları olan takımlar ağır bedeller ödetebilir...

Fellaini, Vertonghen, Simons ve Hazard yardımlaşmalı orta alanında, topun bizde kalması çok zor. Defour'u da unutmamak gerekiyor. İlk onbir başlaması sürpriz sayılmaz!

Belçika'nın bu gücünü görmezden gelemeyiz. Mutlaka üçüncü bir isme orta alanda yer verilmeli...

Selçuk İnan en doğru tercih olacaktır...

Bu sayede oyunu iki yönlü oynayabilen Emre biraz daha rahatlayacak. Hem ileri çıkışlarda hem de geri dönüşlerde Marco - Selçuk ve önlerinde Emre ile sorun yaşamayız...

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Tek avantajlı olabileceğimiz bölge hücum...

Hiç oyunu kanatlara yaymanın mantığı yok...

En iyi yaptığımız işi yapsak yeterli...

Savunmanın arasına atılacak kısa toplar...

Van Buyten ve Kompany ikilisini hava hakimiyeti üst düzey futbolcular, ama tam tersi kısa mesafede çok ağır kalıyorlar...

Savunmanın arasına sızacak çok oyuncumuz var...

Sercan, Tuncay, Nihat, Arda ve Emre bu görevi layıkıyla yerine getirebilecek isimler...

En doğru tercih Belçika göbeğinin ortasına Sercan'ı yerleştirmek olacaktır...

Sercan yapacağı koşularla hem kendine hem de arkadaşlarına boş alan yaratacaktır...

Kendi hücum gücümüzden bahsederken rakibin Lukaku'sunu da atlamamak gerekiyor...

Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 19 gol atan genç yıldız, hemen hemen tüm avrupa devlerinin dikkatini çekti...

Barça, Real Madrid ve Liverpool, Lukaku için şimdiden sıraya girmiş durumda...

Lukaku, uzun boyu ve güçlü fiziğiyle Servet ve Ömer ikilisini çok yıpratacak...

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Lukaku uzun boylu dedik ama Belçika milli takımını kadrosunda uzun futbolculardan bolca var!

Haliyle bu durum bizlere yan toplar tehlikeli olacaklar sinyalini veriyor...

Onların en büyük artısı bizim en büyük eksikliğimiz...

Çözüm üretmek gerçekten zor!

Tek yapabileceğimiz mümkün olduğu kadar ceza sahası yakınlarında rakibi yere indirmemek olacaktır...

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Belçika maçı gruptaki ilk dönüm noktalarımızda bir tanesi...

Dünya Kupası elemelerinde karşılaştığımız Belçika'dan daha güçlü bir ekiple karşılaşacağız...

Çok formdalar ve kazanmak için gelecekler...

Yanı sıra bizim formsuz oyuncularımız çokluğu özellikle savunmada elimizi kolumuzu bağlıyor...

Bu açından baktığımızda belki de Belçika maçı henüz oynamadığımız Almanya maçlarından bile daha zor olacak!