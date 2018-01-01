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    Belçika ile Hollanda toprak takası yaptı

    AA
    01.01.2018 - 15:11 | Son Güncelleme:

    Belçika ile Hollanda, anlaşmayla toprak değişimi yaptı. İki ülke arasında yetki sıkıntılarına neden olan topraklara yönelik yeni sınır anlaşması, resmi onayların ardından yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. 

    ANLAŞMAYLA Hollanda 160 dönüm kadar bir alan karşılığında Belçika’yla 30 dönüm alanı takas etti. Takas, iki ülkeyi ayıran Meuse nehrinin hemen kıyısındaki Belçika’ya ait alanda 4 yıl önce başsız bir cesedin bulunmasının ardından gündeme geldi. Her ne kadar toprak parçası, Hollanda gibi nehrin kuzeyinde yer alsa da Belçika’ya ait olduğu için Hollanda polisleri duruma müdahale edemedi. Belçikalı polisler de o bölgeye Belçika’dan kara bağlantısı olmadığı ve Hollanda’dan da geçiş izni alamadıkları için gitmekte zorlandı. Botlarla, cesedin olduğu yere giden polis, savcı ve adli tıp çalışanları büyük zorluk yaşadı.

    KAÇAKÇILARIN VE KAÇAKLARIN MEKANI OLDU
    15 futbol sahası büyüklüğündeki yer, zamanla uyuşturucu satıcıları ve kaçakların uğrak mekanı haline de geldi. Buraya mukabil nehrin Belçika gibi güneyinde ise görece daha küçük bir yer de Hollanda’ya aitti. İki ülke arasındaki sınırın belirlendiği 1843’ten sonra yapılan takastan her ne kadar Belçika’nın payına daha küçük bir toprak düşmüş olsa da hem Belçika hem de Hollanda durumdan memnun.

    Etiketler: sınır anlaşması
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