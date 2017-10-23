Belçika Güzellik Yarışması podyumunda bir Türk kızı

Belçika’da yaşayan Tük kızlarının güzellik yarışmalarına ilgisi artarken, Didem Çelebi 2018 Belçika güzellik yarışmasına katılmaya hak kazandı. Türk güzel 1998 doğumlu ve hobileri arasında resim, spor ve yürüyüş yapmak var. Çelebi, Moda tasarım bölümünde okumakta.Ulusal güzellik yarışmasına katılacak adaylar, Belçika’da bulunan 10 bölgeden seçilmekte. Bunun için önce bölge elemelerinde başarılı olma şartı var. Didem Çelebi, podyumda kendi bölgesinden yarışmaya katılan genç kızlar arasından zarafeti ve güzelliği ile sıyrılarak Miss Vlaams Brabant seçildi. 9 Eylül akşamı yapılan bölge finali elemesinde birinci olan Çelebi, Belçika Güzellik Yarışması’nın en önemli finalistleri arasına girdi.

Jürinin sorularına verdiği yanıtlar ve kıyafetleri sunumu ile büyük beğeni toplayan Çelebi, ülke finali öncesinde de kendisi için büyük şans yarattı. Türk güzelin kıyafetini büyük bir başarı ile taşımasının ardında aldığı moda eğitiminin de payı var.

Belçika Güzellik Yarışması, savaş ve kriz dönemleri hariç her yıl düzenleniyor. Bu yarışmadan yıllar içerisinde dünyaca ünlü güzeller çıktı. Bunlar arasında Véronique De Kock, Goedele Liekens, Brigitta Callens, Lynn Wesenbeek, Stéphanie Meire, Anne De Baetzelier, Daisy Van Cauwenbergh, Anke Vandermeersch, Tanja Dexters, Joke van de Velde, Dina Tersago, Zeynep Sever ve Ann Van Elsen gibi isimler var.

Belçika Güzellik Yarışması'nda derece alanlar daha sonra Miss World, Miss International ve Miss Universe yarışmalarına katılmaya hak kazanıyorlar.

Belçika’da yaşayan Türk kızlarının bu ilk başarısı değil. 2009 yılında da Türk kökenli Zeynep Sever, Belçika Güzellik Yarışması’nda birinci olmayı başardı. Sever, Brüksel Molenbeek belediyesinde yaşamaktaydı.

En büyük desteği ailesinden gördüğünü belirten Didem Çelebi, kendisine mesaj yoluyla destek olanlara teşekkür ederken, desteklerin devam etmesini de rica ediyor. Çocuklar, hayvanlar ve doğa ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine katılımı ile dikkat çeken Türk asıllı güzelin, 13 Ocak 2018 yılında yapılacak güzellik yarışmasına katılmaya hak kazanması Belçika’da yaşayan Türkleri de heyecanlandırdı.

Çelebi, bu yarışmada da birinci olursa tacı geçen yılın güzeli Romanie Schotte’den alacak. Didem Çelebi’yi bu başarısından dolayı tebrik ediyor, ülke finali içinse başarı diliyoruz.