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Bel ağrıları bu hastalıkların habercisi olabilir!

Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Suat Canbay, bel ağrılarının, bel fıtığı, boyun fıtığı, sırt fıtığı, bel kayması, diskojenik ağrı ve spinal dar kanal gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Canbay, bunun yanı sıra kifoz (kambur) ve skolyoz (omurga dizilimindeki eğrilikler) gibi deformite hastalıkların da bel ağrılarına sebep olabileceğinin altını çiziyor.

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 16:06 | Son Güncelleme :

BEL AĞRILARINA OMURGA HASTALIKLARI MI NEDEN OLUYOR?

Omurga tümörleri ve skolyoz sık karşılaşılan iki önemli omurga hastalığıdır. Bu hastalıkların erken tanısı, tedavinin etkinliği açısından oldukça önemlidir. Bu iki rahatsızlık da sinsi bir şekilde başlayıp ilerleyebiliyor ve ileride hastayı oldukça rahatsız eden bir noktaya varabiliyor.

Sırt ve bel ağrıları hem skolyozda hem de omurga tümörlerinde görülür. Ancak gece ortaya çıkan, özellikle uykudan uyandıran sırt ağrısı omurga tümörlerinin en erken belirtisidir. Bu yüzden eğer geçmeyen, uzun süreli bel ve sırt ağrılarınız varsa vakit kaybetmeden bir hekime başvurun. Omurga tümörleri daha çok orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalıkken, skolyoz denilen omurga eğriliği ise sıklıkla 11-14 yaş aralığındaki kız çocuklarında görülüyor. Kız çocukları bu hastalığın kendilerinde olduğundan haberdar değilken, anne ve baba çocuklarındaki bu omurga eğriliğini fark ederek hekime başvuruyorlar.

Bel ağrıları bu hastalıkların habercisi olabilir

Genellikle skolyozda bir omuz diğerinden daha aşağıda durur, bel kavisi bozulur ve arkadan bakıldığında omurga dizilimindeki eğrilik fark edilebilir. Çekilen bir röntgenle de rahatlıkla teşhis konulabilir. Çok değişik skolyoz çeşitleri olmakla birlikte, en sık görülen skolyoz 11-14 yaş grubundaki kız çocuklarında ortaya çıkan, giderek ilerleyen ve nedeni belli olmayan yani ideopatik skolyozdur.

BEL AĞRILARINI AZALTMAK İÇİN EGZERSİZ YAPIN

Bel ağrılarının tedavisi için tabii ki egzersiz tek başına yeterli olmasa da, tedaviye destek amaçlı ve hekim kontrolünde yapılan egzersizler bel ağrılarını azaltmada oldukça etkilidir. Doktorunuzun sağlık durumunuza göre önerdiği egzersizleri mutlaka yapın.

Bel ağrıları bu hastalıkların habercisi olabilir

arpanetmeyda.com'a katkıları için teşekkürler.

Etiketler: bel ağrısı , bel fıtığı , Suat Canbay
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