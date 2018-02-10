"Beklentimiz yüzde 7'nin üzerinde büyüme performansı"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 2 civarında büyüyeceğini, Türkiye'nin ekonomik açıdan ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını söylüyorlardı. 2017 yılında bizim beklentimiz yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı." dedi.



Elvan, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (KONSİAD) İstanbul'daki toplantısına katıldı. Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Elvan, Türkiye'nin birlik ve beraberlikle her türlü başarıyı sağlayacak güce sahip olduğunu söyledi.

Konya sanayisinin çok büyük ilerlemeler kat ettiğini bildiren Elvan, bu anlamda sanayiciye her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini aktardı.

Bakan Elvan, devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zeytin Dalı Harekatı milli bir görevi, bir insanlık görevini ifade ediyor. Türkiye, bugüne kadar terörle mücadele konusunda tüm dünyaya kararlılığını gösterdi. Türkiye, hangi terör örgütü olursa olsun, ister PKK, ister DEAŞ, ister YPG, ister DHKP-C hepsine yönelik olarak mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş. Ama maalesef, 'Demokrasi, demokrasi' diyenler, insan haklarından bahsedenler sınıfta kalmıştır.

NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti dururken, teröristlerle iş birliği yapmayı tercih etmişlerdir. Eninde sonunda hata yaptıklarını görecekler. Bir ülke terör örgütleriyle iş birliği yapar mı? Maalesef yapıyorlar. Aslında bu, kendi ülkeleri içindeki yasalara baktığınızda suç. Bu bir anayasal suç. Bakıyoruz Avrupa'ya, hani 'Demokrasi, insan hakları.' diyorlar, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyorlar ve her ortamda bunu ifade ediyorlar. Ama PKK terör örgütü mensupları, Avrupa Parlementosu'nda ve Avrupa'nın bir çok kentinde boy gösteriyor, etkinlik düzenliyor, oradaki kardeşlerimize saldırıyorlar, bunlar gözükmüyor."

Neredeyse her gün Avrupa'nın bir ülkesinde camilerin yakıldığını dile getiren Elvan, bunların yazılmayıp, çizilmediğini aktardı.

Elvan, YPG ve PKK terör örgütünün Afrin'den Kilis ve Hatay'a saldırıda bulunduğunu, attıkları roketlerle yüzlerce yıllık tarihi camiyi tahrip ettiklerini, sivilleri öldürdüklerini hatırlatarak, buna rağmen kimsenin sesinin çıkmadığını anlattı.

"Ama kılı kırk yararak, bir sivilin dahi canına birşey olmasın düşüncesiyle hareket eden TSK'mıza ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize 'sivilleri öldürüyorsunuz.' diye saldırıyorlar. Sivilleri öldüren onlar ama iftirayı bize atmaya kalkıyorlar." diyen Elvan, Türkiye'nin bu ortamda, birlik beraberliğe, dayanışmaya, kararlı şekilde vatan, millet devlet ve bayrak için mücadeleye ihtiyacı olduğunu, bunu gerçekleştirecek güce Türkiye'nin sahip olduğunu söyledi.



"TSK AFRİN'DE DESTAN YAZIYOR"

Böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılık gösterdiğini, TSK'nın Afrin'de destan yazdığını belirten Elvan, orada teröristlerin yaptıkları hazırlıkların en az 4-5 yıllık çalışma gerektirdiğini, teröristlerin yaptığı 6-7 yıllık tünellerin kimler için yapıldığını, bu paranın nereden geldiğini sordu.

Elvan, TSK'nın bu teröristleri ortadan kaldıracağını, mücadelenin devam edeceğini dile getirerek, TSK'nın bu güce sahip olduğunu, genç-ihtiyar tüm Türk vatandaşlarının Afrin'e giderek, TSK'ya destek vermek istediğini söyledi.

Bir yandan terörle mücadele edilirken diğer yandan da ekonominin daha güçlü hale gelmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini söyleyen Elvan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi ile, 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbesi ile, Gezi hadiseleri ile karşı karşıya kaldık. Tüm bunları dikkate aldığınızda başımıza neredeyse gelmeyen kalmadı. Ona rağmen Türkiye, 2010-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,8 büyüyerek, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldı. Bu kararlılıkla olan bir sonuç. 2017 yılında ihracatta 157 milyar doları geçtik. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 2 civarında büyüyeceğini, Türkiye'nin ekonomik açıdan ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını söylüyorlardı. 2017 yılında bizim beklentimiz yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı."



"ARTIK YATIRIM YAPMA ZAMANI"

Bir yandan Afrin'de operasyon gerçekleştirilirken, diğer yandan ekonomideki eğilimlere baktıklarını hatırlatan Elvan, ocak ayında Tüketici Eğilim Endeksi'ne bakıldığında, tüketicilerin geleceğe yönelik beklentilerinin son derece olumlu olduğunu aktardı.

Elvan, Ekonomi Güven Endeksi'nin de yüzde 10 arttığını anımsatarak, vatandaşların ve tüketicinin ekonomiye olan güveninin tam olduğunu söyledi.

Rakamların, ekonomi ile göstergelerin son 6-7 yılın, bazı göstergelerde son 10 yılın en iyi rakamlarına ulaşıldığını belirten Lütfi Elvan, "Artık yatırım yapma zamanı. Dünya ekonomisi başta, Avrupa olmak üzere dünya ekonomisinde çok ciddi bir canlanma başladı. 2018 yılı için, 2011 yılından sonra en yüksek büyüme oranının gerçekleşeceği ifade ediliyor. Dünyadaki büyüme rakamları sürekli yukarı yönlü revize ediliyor. Yani canlı bir Avrupa pazarı ve dünya pazarı görüyoruz. Böyle bir ortamda mutlaka yatırım yapmalıyız, bu fırsatı Türkiye olarak değerlendirmeliyiz. Ülkenize, paramıza, kendinize güvenin, gelin bu yatırımları yapalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Lütfi Elvan, yatırımlar için Türkiye'de yer alan teşvik tedbirleri ve destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Konuşmasının ardından KONSİAD üyeleri ile aile fotoğrafı çektiren Elvan, üyelerin ve sanayicilerin sorunlarını dinledi.



