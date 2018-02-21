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Beklentilerin altında kalan iPhone X, Samsung'u da yaktı

Ahmet CAN
21.02.2018 - 08:05 | Son Güncelleme:

Samsung'un ürettiği OLED ekranları iPhone X'da kullanan Apple, Güney Koreli rakibini zor duruma düşürdü. Beklentilerin altında satılan iPhone X yüzünden Samsung milyarlarca dolar yatırdığı OLED üretimini yarı yarıya düşürdü.

SAMSUNG ile Apple akıllı telefonlar başta olmak üzere iki ezeli rakip. Teknoloji dünyasına yön veren bu iki şirket her ne kadar ezeli rakip de olsalar aynı zamanda birbirleriyle oldukça yakınlar. Bunun da sebebi Apple'ın bazı iPhone parçalarını Samsung'a ürettirmesi. Örneğin; iPhone depolama kapasitesini sağlayan 'NAND' hafızaların üreticisi Samsung. İki teknoloji devi arasındaki ticari dostluk yıllardan beri devam ediyor ve işbirlikleri azalmıyor. Aksine giderek artıyor

Apple'ın "geleceğin akıllı telefonu" olarak tanıttığı iPhone X'da Samsung'un ürettiği OLED ekranları kullanması, iki şirket arasındaki işbirliklerinin en son örneği oldu. Apple, yeni modelini tanıtır tanıtmaz Samsung'un hisseleri yükseldi. Şirket üretim hatlarını iPhone ekranları için çalıştırmaya başladı.

Ancak her iki şirket açısından da her şey istenilen şekilde gitmedi. Önce analistler iPhone X satış beklentilerini düşürdüler. Sonra iPhone X'in Samsung dışındaki tedarikçileri üretimlerini yavaşlattılar hatta durdurdular. Şimdi ise iPhone X satışlarının beklenen gitmemesinin etkilerini Samsung da yaşamaya başladı.

Beklentilerin altında kalan iPhone X, Samsungu da yaktı

20 MİLYONA KADAR DÜŞTÜ

Japon haber ajansı Nikkei'de yer alan haberlere göre Samsung'un Güney Chungcheong şehrinde OLED panel üreten tesisinde üretim yarı yarışa düşürüldü. Güney Koreli teknoloji devinin mart ayı sonuna kadar 45 ile 50 milyon adet arasında iPhone X için OLED ekran üretmesi bekleniyordu. Şimdi ise üretim 20 milyona kadar düşürülmüş durumda. Mart ile haziran arası için ise Samsung'un hiç bir üretim planı olmadığı paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Her iki şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Samsung, Apple'a OLED ekran üretebilmek için 12.6 milyar dolar yatırım yapmış durumda. Dolayısıyla Samsung'un yaptığı bu yatırım da tehlikeye girdi.

Samsung, OLED panel yatırımlarının karşılığını almak için yeni müşteriler aramaya başladı. Birçok akıllı telefon üreticisiyle görüşmelere başlayan Samsung, satışlarını devam ettirmek için elinden geleni yapıyor. Ancak özellikle ekonomik fiyatlarla akıllı telefon üreten markaların hâlâ LCD paneller kullanması ise Samsung açısından olumsuz bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

Etiketler: uretim
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