Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Beklenen ilgiyi görmeyince Apple iPhone X'in üretimini durduruyor!

Beklenen ilgiyi görmeyince Apple iPhone X'in üretimini durduruyor!

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:

Apple yakın bir gelecekte Çinde yeterli ilgiyi görmeyen iPhone X modelinin üretimini durdurmak istediği öne sürüldü.

Apple ürünleri ve şirketle ilgili önemli bilgileri 1997 yılından beri ortaya çıkaran AppleInsidera göre iPhone X modelinin üretimi bu yaz durdurulacak.

Haberde Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone Xin üretimi hakkında çıkan iddiaları değerlendirdi. Kuo siparişlerde düşüş yaşanması ve zayıf talep nedeniyle üretiminin yazın durdurulmasının planlandığını ileri sürdü.

iPhone Xin üretimi durdurulursa Appleın 2014 yılında piyasaya sunduğu iPhone 5Cden sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak. Appleın planlarını kamuoyuna duyurmak konusunda çok güvenilir bir geçmişi olan Kuo, Çinde iPhoneXin çok büyük ilgi görmemesi ana neden. Çinde büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone Xin ön üst tarafındaki siyah polarize ’çentik’ ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan iPhone 8 Plusın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi dedi.

Beklenen ilgiyi görmeyince Apple iPhone Xin üretimini durduruyor

ABD merkezli araştırma şirketi Cowenın yaptığı yeni bir araştırma, yeni model iPhonelara olan ilginin "tarihi düşük düzeylerde" olduğunu gösteriyor.ÿ

Kuoya göre, yine de iPhone bu yılın ilk yarısında üç ana modelinde (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X) satışlarını yüzde 5 artıracak.

Etiketler: telefon
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri