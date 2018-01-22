Beklenen ilgiyi görmeyince Apple iPhone X'in üretimini durduruyor!

Apple ürünleri ve şirketle ilgili önemli bilgileri 1997 yılından beri ortaya çıkaran AppleInsidera göre iPhone X modelinin üretimi bu yaz durdurulacak.

Haberde Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone Xin üretimi hakkında çıkan iddiaları değerlendirdi. Kuo siparişlerde düşüş yaşanması ve zayıf talep nedeniyle üretiminin yazın durdurulmasının planlandığını ileri sürdü.

iPhone Xin üretimi durdurulursa Appleın 2014 yılında piyasaya sunduğu iPhone 5Cden sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak. Appleın planlarını kamuoyuna duyurmak konusunda çok güvenilir bir geçmişi olan Kuo, Çinde iPhoneXin çok büyük ilgi görmemesi ana neden. Çinde büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone Xin ön üst tarafındaki siyah polarize ’çentik’ ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan iPhone 8 Plusın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi dedi.





ABD merkezli araştırma şirketi Cowenın yaptığı yeni bir araştırma, yeni model iPhonelara olan ilginin "tarihi düşük düzeylerde" olduğunu gösteriyor.ÿ

Kuoya göre, yine de iPhone bu yılın ilk yarısında üç ana modelinde (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X) satışlarını yüzde 5 artıracak.



