“Beklenen Cuma” geldi: Fırsatlar devam ediyor

Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma Fırsatları büyüyerek devam ediyor.
Yenilenen Beklenen Cuma Fırsatları 30 Kasım Cumartesi saat 23:59’a kadar sürecek.
Amazon.com.tr, Hasbro, JBL, GEOX, Rowenta, Samsung, Lego, Philips, Seagate, Lenovo, Puma, Canon, Kraft, Huawei, Braun, Tefal, Levi’s, HP, Penti, Paşabahçe gibi birçok seçkin markanın yanı sıra teknoloji, giyim, ayakkabı, ev aletleri, bebek ürünleri gibi birçok farklı kategoriden binlerce üründe %70’e varan indirimler sunacak.
ISTANBUL, 29/11/2019- Amazon.com.tr’nin şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyası 29 Kasım’a özel yenilenen indirimlerle sürüyor. Beklenen Cuma Fırsatları, 30 Kasım Cumartesi 23:59’a kadar tüketicileri benzersiz fırsatlarla buluşturacak.
Tüketiciler, birbirinden farklı ürünleri kapsayan ‘Günün Fırsatları’ ve birçok farklı üründe belirli bir zaman diliminde geçerli cazip indirimler sunan ‘Bitmeden Yakala’ fırsatlarıyla istedikleri ürünlere uygun fiyatlarla sahip olma olanağı yakalayacak.
29 Kasım Beklenen Cuma özel indirimlerinden bazıları şöyle;
Hasbro, JBL, GEOX, Rowenta, Samsung, Lego, Philips, Seagate, Lenovo, Puma, Canon, Kraft, Huawei, Braun, Tefal, Levi’s, HP, Penti, Paşabahçe gibi birçok seçkin markanın yanı sıra daha birçok markada 29 Kasım’a özel büyük indirimler sunulacak.
Tüketiciler stoklarla sınırlı bu fırsatlara www.amazon.com.tr/beklenen-Cuma ve Amazon.com.tr mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecek.
Günün Fırsatları;
Beklenen Cuma ile ilgili daha fazla bilgi için: www.amazon.com.tr/beklenen-cuma
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