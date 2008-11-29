Bekir'den Sivas'a sevgilerle

Gaziantepspor’un baskısıyla başlayan karşılaşmada Sivasspor, daha ilk atağında penaltı golü buldu. Penaltı pozisyonunda, ceza alanına soldan giren Mehmet Yıldız’a ‘Ya topa ya adama’ mantığıyla çift dalan Bekir, üç büyüklere ve milli takıma göz kırpan bir defans oyuncusuna, hele de maçın ilk dakikalarında, yakışmayacak bir kumar oynadı ve kaybetti.

Bekir’in bu hareketi Gaziantepspor’un morali kadar oyun düzenini de etkilerken, golden 15 dakika sonra takımın organizatörü Tabata’nın sakatlanarak oyundan çıkması Gaziantepspor’u iyice şaşkınlığa sevketti.

Gülşah Erkaya yazıyor

Tabata’nın çıkışıyla birlikte Sivasspor için zor geçmesi beklenen karşılaşma, adeta çantada kekliğe döndü.

Maçın ikinci yarısına oyuna Baliliyi alarak başlayan Sivasspor, üstünlüğü zaten elinde tuttuğu karşılaşmanın tek hakimi olarak gözüktü. Balili, orta sahadan aldığı bir topla hiç sağa sola sapmadan ve hiçbir engelle karşılaşmadan Gaziantepspor ceza alanına girip ikinci golü attı ve patenti hocasına ait olan asker selamını çaktı.

Gaziantepspor, yediği ikinci gol ile sonuçlanan bu pozisyonda orta sahadaki bir kalesini daha kaybetti. Mehmet Polat’ta sakatlanarak oyundan çıktı. Bu dakikadan sonra orta sahanın da kontrolü tamamen Sivasspor’un eline geçti.

Sivas, gücünü ve hırsını çok iyi bildiği Gaziantepspor’a karşı akıllıca oynadı. Başlangıçta oyunu kendi ceza alanı ile orta saha arasına sıkıştırıp burada yaptığı presle kaptığı toplardan gelişen hızlı ataklarla bir penaltı ve iki de direkt gol buldu. Böylece 3 puanı hanesine yazdıran Sivasspor, hocasının geçen sene ‘Bize yerdirmezler’ dediği şampiyonluğu bu yıl da gücünün yettiği yere kadar kovalayacağını göstermiş oldu.

Sivasspor’da Mehmet Yıldız, Balili ve Musa Aydın ışıl ışıl parlarken, Gaziantepspor’da futbol oynamak isteyen yalnızca Zurita ve Beto vardı.

Gaziantepspor defansının sigortası Bekir bu maçta yedikleri her golde pozisyonun içinde hatalarıyla yer alarak futbol kariyerinin (en azından benim bildiğim) en kötü maçını çıkardı.

Hakem Cüneyt Çakır zaten sıfırın altında oynanan karşılaşmayı çok fazla ve gereksiz düdükler çalarak hem kendisi için zor bir hale getirdi hem de maçı buzdolabına çevirdi.

Gaziantepspor, geçen hafta çok iyi bir performans sergilediği Gençlerbirliği maçının ardından bu hafta Sivas deplasmanında kayıpları oynayarak sezonun istikrarsızlık abidesi oscarına en kuvvetli aday olmaya devam ediyor.

Bu maçta verdiği kayıplarla da önümüzdeki haftalar Gaziantepspor için çok zor geçecek gibi görünüyor.