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    Bekir Bozdağ'dan Oğan yorumu: Şahsını bağlar

    ANKARA
    06 Ağustos 2017 - 22:15Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 22:16

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Yeni bir devlet kuruyoruz” diyen eski AK Parti MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

    Bozdağ, “Hiç kimse, milleti ve devleti için ölümü şereflerin en büyüğü kabul eden bu kadroyu, devlet karşıtı ve devletle sorunlu gösteremez. Bir televizyon programında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) eski bir üyesinin beyanları şahsını bağlar, hükümetimizi ilzam etmez” dedi. Bozdağ, Twitter’dan özetle şu paylaşımlarda bulundu: “Türk milletinin binlerce yıldır devam eden kadim devlet geleneğinin sonuncusu, son devleti Türkiye’dir. Yönetim şekli Cumhuriyet olan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletin adı, yönetim şekli, dili, bayrağı, başkenti, milli marşı ve vatanıyla belli, bir ve tektir. Bunlar, sadece anayasa için değil aynı zamanda hükümetimiz için de değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez temel esaslardır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , ayhan oğan , bekir bozdağ
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