Bekir Bozdağ'dan Oğan yorumu: Şahsını bağlar

Bozdağ, “Hiç kimse, milleti ve devleti için ölümü şereflerin en büyüğü kabul eden bu kadroyu, devlet karşıtı ve devletle sorunlu gösteremez. Bir televizyon programında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) eski bir üyesinin beyanları şahsını bağlar, hükümetimizi ilzam etmez” dedi. Bozdağ, Twitter’dan özetle şu paylaşımlarda bulundu: “Türk milletinin binlerce yıldır devam eden kadim devlet geleneğinin sonuncusu, son devleti Türkiye’dir. Yönetim şekli Cumhuriyet olan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletin adı, yönetim şekli, dili, bayrağı, başkenti, milli marşı ve vatanıyla belli, bir ve tektir. Bunlar, sadece anayasa için değil aynı zamanda hükümetimiz için de değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez temel esaslardır.”