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    Bekir Bozdağ, Kati Piri’yi nasıl kovduğunu anlattı

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 09:15 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı görevini yürütürken Zeytin Dalı harekâtı nedeniyle Türkiye’yi karalayan açıklamalar yapan Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri’yi bakanlıktan nasıl kovduğunu televizyon programında anlattı.

    15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Avrupa Parlamentosu'ndan Ankara'yı ziyaret eden heyette bulunan Kati Piri, o dönem Adalet Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmeye kabul edilmemişti. Bozdağ’ın heyette bulunmasını istememesine rağmen heyetle birlikte Adalet Bakanlığı binasına gelen Piri’nin salondan çıkarılmasını istemişti. Bunun üzerine Kati Piri, Adalet Bakanlığı'ndaki toplantıya katılamamıştı.

    Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Kati Piri’yi bakanlığa almadığını ifade ederek, “Yani görüştüğümde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil. O zaman ben seninle niye görüşeyim. Benimle konuşuyorsun, dinliyorsun, benim dediklerimin hiçbirini yazmıyorsun, terör örgütlerinin her dediği yalanı onları çürütüyorsun, bunlar iftiradır diyorsun, ona rağmen bile bile çürütülen şeyleri de raporlara koyuyorsun. Onun için de bu raporun Türkiye’de bir saygınlık uyandırması mümkün değil. AB üyesi ülkelere Türkiye karşıtlarının, Türkiye düşmanlarının, Türkiye zayıflasın diye terör örgütlerine destek olanların hazırladıkları raporlarla Türkiye hakkında doğru sonuçlara ulaşılamaz” dedi.

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    Etiketler: Bekir Bozdağ , Kati Piri , Adalet Bakanlığı , son dakika
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