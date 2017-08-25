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    Bekçi ve polis alımı için heyecanlandıran açıklama! 32 bin memur alımı yapılacak!

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 12:47Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 12:48

    Polis ve bekçi alımı için vatandaşların sürdürdüğü bekleyiş, Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile netlik kazandı. OHAL kapsamında yayımlanan Resmi Gazete duyurusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına toplam 32 bin memur alımı yapılacağı yer aldı. 7 bin 500 bekçi ve 20 bin polis alımı dışında, komiser yardımcılığı, özel harekat müdürü gibi pozisyonlar da alım yapılacak alanlar arasında yer alıyor. İşte, bekçi ve polis alımı kadrolarının da arasında yer aldığı kadrolar hakkında detaylı bilgiler

    Bekçi ve polis alımı için kadro açılmasını bekleyen vatandaşlar için heyecanlandıran duyuru Yeni KHK ile geldi. OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 32 bin kişilik kadro ihdas edildi. Kararnamede yer alan bilgiye göre 7 bin 500 bekçi ve 20 bin polis alımı dışında komiser yardımcılığı pozisyonlarda da alımlar gerçekleşecek. İşte, vatandaşların merakla beklediği polis ve bekçi alımı kadroları hakkında detaylı bilgiler

    20 BİN POLİS, 7 BİN 500 BEKÇİ DAHİL 32 BİN KİŞİ ALINACAK

    KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 12 kadro verildi.

    Alımlar ile ilgili Polis Akademi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilerleyen süreçte duyuru yapması bekleniyor.

    ÖNLİSANS MEZUNU POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK

    Toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.

    EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

    Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklik Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yer alan “Görev Unvanları” başlıklı sütuna, “Polis Akademisi Başkanı İbaresi”nden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanı” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı” ibaresi gelmesi ve “Havacılık Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü” ibaresi eklendi.

    Etiketler: polis alımı , memur alımı , bekçi alımı
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