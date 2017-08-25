Bekçi ve polis alımı için heyecanlandıran açıklama! 32 bin memur alımı yapılacak!

Bekçi ve polis alımı için kadro açılmasını bekleyen vatandaşlar için heyecanlandıran duyuru Yeni KHK ile geldi. OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 32 bin kişilik kadro ihdas edildi. Kararnamede yer alan bilgiye göre 7 bin 500 bekçi ve 20 bin polis alımı dışında komiser yardımcılığı pozisyonlarda da alımlar gerçekleşecek. İşte, vatandaşların merakla beklediği polis ve bekçi alımı kadroları hakkında detaylı bilgiler

20 BİN POLİS, 7 BİN 500 BEKÇİ DAHİL 32 BİN KİŞİ ALINACAK

KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 12 kadro verildi.

Alımlar ile ilgili Polis Akademi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilerleyen süreçte duyuru yapması bekleniyor.

ÖNLİSANS MEZUNU POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK

Toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklik Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yer alan “Görev Unvanları” başlıklı sütuna, “Polis Akademisi Başkanı İbaresi”nden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanı” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı” ibaresi gelmesi ve “Havacılık Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü” ibaresi eklendi.