Bekçi sensör

SON yıllarda hayatımıza giren kavramlardan biri de akıllı ev. İnternete bağlanan ev eşyalarıyla uygulanan bu konseptte en önemli konuların başında güvenlik geliyor. Kapı ve pencerelere yerleştirilen sensörler internete bağlanıyor. Akıllı telefon veya tabletlere indirilen uygulamalar sayesinde kullanıcılar kapı ve pencerelerin ne zaman açıldığı hakkında anında bilgi sahibi oluyor. Siz evde olmadığınız zamanlarda ise bir senaryo oluşturularak, sanki evde birileri varmış gibi aksiyonlar alınabiliyor. Örneğin, aydınlatma sisteminiz de akıllıysa kapı veya pencereniz açıldığında lambalar otomatik olarak açılıyor.

İNTERNET NASIL BAĞLANIYOR

Şu anda Türkiye’de birçok farklı kapı ve pencere sensörü bulunuyor. Bu modelleri ikiye ayrılıyor. Bazı modeller tek başında kablosuz internet modeminize bağlanabiliyor. Ancak bazı modeller için internete bağlanma merkezi ‘hub’ satın almanız gerekiyor. Hub modellerinin satış fiyatları yaklaşık 100 TL’den başlıyor, modeline göre 900 TL’ye kadar çıkabiliyor.

2 YIL ŞARJ ÖMRÜ

YENİ nesil akıllı cihazlar alanında dikkat çeken markalardan biri olan Çinli Xiaomi, ekonomik modeliyle kapı ve pencere sensörleri alanında yer alıyor. Wi-Fi’ya hub ile bağlanan model, bant ile yapıştırılarak pencere veya kapı üzerine sabitleniyor. Sensörün olduğu kapı veya pencere açıldığında kullanıcıların akıllı telefonlarına uygulamalar aracılığıyla bir bildirim gönderiliyor. Buna ek olarak içinde dahili bir bataryası olan ürünün şarj ömrü ise 2 yıla kadar gidiyor.

Sensör: 55 TL Hub: 130 TL

SENSÖRDEN DAHA FAZLASI

AKILLI ev sistemleri konusunda öne çıkan markalardan biri de Fibaro. Şirketin geliştirdiği Home Center Lite, aydınlatma, perde, panjur, priz gibi kablosuz modülleri ve duman, su basma, kapı ve pencere sensörleriyle entegre olarak çalışıyor. Başka bir deyişle, kapı ve pencere sensörü için almış olsanız bile istediğiniz an başka sensör ve modüller ekleyerek evinizi daha akıllı hale getirebilirsiniz. Ürün, farklı renk seçenekleriyle kapı ve pencerelere uyum sağlayabiliyor.

Sensör: 360 TL Hub: 1.990 TL

TEK BAŞINA WI-FI’YA BAĞLANIYOR

MOTOROLA’nın geliştirdiği ‘Mbp81Sn’ adındaki modelin en çok dikkat çeken yanı Wi-Fi’ya bağlanmak için bir hub’a ihtiyaç duymaması. Başka bir deyişle kullanıcılar hub için ek bir bütçe harcamadan kapı ve pencere sensörüne sahip olabiliyor. Model, ‘Hubble’ adındaki uygulamayla çalışıyor ve monte edildiği kapı veya pencere açıldığında bu uygulama aracılığıyla akıllı telefonlara bildirim gönderiyor. Buna ek olarak modelin sadece 2 adet kalem pille çalışması öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 99 TL

FARKLI SENARYOLAR YAPILABİLİYOR

INSTEON’un geliştirdiği model, ‘Insteon Hub’ adındaki merkezi sistemle Wi-Fi’a bağlanıyor. Modelin en büyük özelliği ise diğer akıllı ürünlerle entegre olarak çalışabilmesi. Örneğin pencereniz açıldığında otomatik olarak aydınlatma sistemi açılıyor.

Ayrıca küçük bir tasarıma sahip olan model, sadece kapı veya pencerelerde değil, büfe, kiler veya karanlık dolaplarda da kullanılabiliyor.

Ürün, Wi-Fi modemden 50 metreye kadar olan menzile sahip.

Sensör: 259 TL Hub: 899 TL

OYUN DÜNYASI

MISIR ATMOSFERİNDE MACERA

EFSANE oyun serileri arasında adını yazdıran Assassin’s Creed’in yeni bölümü ‘Origins’ satışa çıktı. Mistik Mısır atmosferinde geçen yeni oyunda, ok ve yay kullanma, kılıç ile kalkan kullanımı geri döndü. Oyun Xbox One ve Playstation 4’te yer alıyor. 350 TL

HAFTANIN TRENDİ

HAYVANINIZA SESLENİN

CLEVER Dog adındaki akıllı kamera üzerinde bulunan hoparlörü sayesinde kullanıcıların evcil hayvanlarına seslenmesini sağlıyor. 360 derece dönebilen kamerasıyla güvenliği de arttırıyor. 260 TL

UYGULAMA

AKTİVİTELERE AR DESTEĞİ

SPORDA geçirilen zamanı arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle takip etmek isteyenler için Fitness AR uygulaması geliştirildi. Kullanıcılar aktivitelerini 3 boyutlu sanal harita üzerinde görebiliyor. iOS 11 yüklü cihazlara indirilebiliyor. 9.99 TL