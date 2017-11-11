Bekçi alımları hangi illerde gerçekleşecek?

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞECEK?

İzmir Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Balçova, Çiğli, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Bayraklı, Karabağlar bekçi alımı: Başvurular 14-26 KASIM 2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine (08:30-17:30) Sözlü sınav 07-15 ARALIK 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ankara (1000) Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı, Sincan bekçi alımı: Başvurular 22/11/2017-06/12/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kocaeli (200) Körfez, Derince, Başiskele, İzmit, Kartepe, Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası bekçi alımı: Başvurular 06/11/2017-06/12/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sakarya (150) Serdivan, Erenler, Arifiye, Adapazarı bekçi alımı: Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Antalya (250) Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya, Kumluca, Manavgat, Serik bekçi alımı: Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılacaktır. Sözlü sınav 11/12/2017-15/12/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Altınordu (100) bekçi alımı: Başvurular 06 Kasım 2017 ile 04 Aralık 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08.00 ile

17.00) Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılacaktır. Sözlü sınav 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında İlçemiz Düz Mahalle Yenigün Sokak No:2A sayılı adreste (Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Eklentisi) yapılacaktır.

Mersin (500) Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Tarsus Bekçi alımı: Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır. Sözlü sınav 11-15/12/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adana (600) Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan bekçi alımı: Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bizzat yapılacaktır. Sözlü sınav 06 Aralık 2017- 18 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır

Erzurum (150) Aziziye, Palandöken, Yakutiye bekçi alımı: Başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasıda hafta içi mesai saatleri arasında (08:00-17:00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 04-13 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Antakya (170) bekçi alımı: Başvurular 06 Kasım-05 Aralık tarihleri arasıda hafta içi mesai saatleri arasında (08:30-16:30) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

İskenderun (130) bekçi alımı: Başvurular 06 Kasım-05 Aralık tarihleri arasıda hafta içi mesai saatleri arasında (08:30-16:30) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Samsun (250) bekçi alımı: Başvurular 14 Kasım 2017 28 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili (Atakum, Canik, İlkadını, Tekkeköy, Bafra ve Çarşamba) İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır.

Bursa (250) Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım bekçi alımı: Başvurular 14 Kasım 2017 28 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 04 Aralık-08 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Trabzon (150) Ortahisar, Yomra, Akçaabat bekçi alımı: Başvurular 13 Kasım 2017 27 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık-16 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Gaziantep Şehitkamil, Nizip, Şahinbey bekçi alımı: Başvurular 16 Kasım 2017 30 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstanbul (2000) tüm ilçelere bekçi alımı: Başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00 ) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır. Sözlü sınav 04-13 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.

BEKÇİ ALIMINDA ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bu lunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak,

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26

BEKÇİ ALIMI HAKKINDA

Bekçi alımı başvurusu, il ve ilçe emniyet müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. Türkiye'nin birçok il ve ilçe merkezine yapılacak olan bekçi alımları, en az lise mezunu olmak kaydıyla gerçekleştirilebilecek. Peki, bekçi alımı başvuruları hangi illerde gerçekleşecek? İşte, detaylı bilgiler

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında aşağıda belirtilen illerin mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır.

d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.

e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.