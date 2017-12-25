Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları, yurt genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından sorgulanan konular arasında yer aldı. İllere ve sınav merkezlerine göre değişkenlik kazanan sözlü mülakatların ardından yazılı sınavlar da farklı tarihlerde gerçekleştirildi. Peki, bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, bazı bilgiler

Yazılı sınavlar, tıpkı sözlü mülakatlar gibi illere göre farklılık gösterdiği için sonuç açıklama tarihleri bu durumdan etkilenmektedir. Dolayısıyla bekçi alımı yazılı sınav sonuçları hakkında en detaylı bilgiyi, başvuruda bulunduğunuz ilin/ilçenin kaymakamlık ve valilik resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

3 BİN 702 KİŞİ MÜLAKATLARDA ELENDİ

Adaylara kaymakamlıklarda kurulan komisyonlar tarafından mülakat yapıldı. Mülakatlar 13 Aralık’ta sona erdi. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan, boy uzunluğu tutmayan, boy kilo endeksine uygun olmayan ve son 1 yıl içerisinde İstanbul’da yaşamadığı tespit edilen 3 bin 702 kişi mülakatlarda elendi.ÿ

6 BİN 277 ADAY YAZILI SINAVA HAK KAZANDI

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan, başvuru için gerekli fiziki özellikleri taşıyan ve sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan 6 bin 277 aday başarılı sayılarak yazılı sınava hak kazandı. Sözlü sınavları geçerek yazılı sınava hak kazanan adaylardan 4 bin 779’u lise, 764’ü ön lisans, 731’i lisans ve 3’ünün ise yüksek lisans diplomasına sahip olduğu öğrenildi.

50 SORU, 1 SAAT SÜRE

Bugün de mülakatları geçen bekçiler yazılı sınavda ter döktü. Bekçi adayları sınav salonlarına tek tek üst aramasından geçirildikten sonra alındı. Gözetmenler sınava katılan adaylara uyulması gereken kuralları tek tek hatırlattıktan sonra saat 10.00’da yazılı sınav başladı. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltildi. Sınav 11.00’de sona erdi. Sınava girenlerden bazıları soruların kolay olduğunu söylerken, bazıları ise zorlandıklarını dile getirdi.

BEKÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN SONA ERDİ?

İzmir Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Balçova, Çiğli, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Bayraklı, Karabağlar bekçi alımı: Başvurular 14-26 KASIM 2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine (08:30-17:30) Sözlü sınav 07-15 ARALIK 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Ankara (1000) Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı, Sincan bekçi alımı: Başvurular 22/11/2017-06/12/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı. Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Kocaeli (200) Körfez, Derince, Başiskele, İzmit, Kartepe, Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası bekçi alımı: Başvurular 06/11/2017-06/12/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı. Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Sakarya (150) Serdivan, Erenler, Arifiye, Adapazarı bekçi alımı: Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı. Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Antalya (250) Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya, Kumluca, Manavgat, Serik bekçi alımı: Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapıldı. Sözlü sınav 11/12/2017-15/12/2017 tarihleri arasında yapıldı.

Altınordu (100) bekçi alımı: Başvurular 06 Kasım 2017 ile 04 Aralık 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08.00 ile

17.00) Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapıldı. Sözlü sınav 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında İlçemiz Düz Mahalle Yenigün Sokak No:2A sayılı adreste (Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Eklentisi) yapıldı.

Mersin (500) Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Tarsus Bekçi alımı: Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapıldı. Sözlü sınav 11-15/12/2017 tarihleri arasında yapıldı.

Adana (600) Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan bekçi alımı: Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bizzat yapıldı. Sözlü sınav 06 Aralık 2017- 18 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır

Erzurum (150) Aziziye, Palandöken, Yakutiye bekçi alımı: Başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasıda hafta içi mesai saatleri arasında (08:00-17:00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı. Sözlü sınav 04-13 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Antakya (170) bekçi alımı: Başvurular 06 Kasım-05 Aralık tarihleri arasıda hafta içi mesai saatleri arasında (08:30-16:30) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı. Sözlü sınav 11 Aralık-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

İskenderun (130) bekçi alımı: Başvurular 06 Kasım-05 Aralık tarihleri arasıda hafta içi mesai saatleri arasında (08:30-16:30) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı. Sözlü sınav 11 Aralık-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Samsun (250) bekçi alımı: Başvurular 14 Kasım 2017 28 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili (Atakum, Canik, İlkadını, Tekkeköy, Bafra ve Çarşamba) İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı.

Bursa (250) Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım bekçi alımı: Başvurular 14 Kasım 2017 28 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı. Sözlü sınav 04 Aralık-08 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Trabzon (150) Ortahisar, Yomra, Akçaabat bekçi alımı: Başvurular 13 Kasım 2017 27 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı. Sözlü sınav 11 Aralık-16 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Gaziantep Şehitkamil, Nizip, Şahinbey bekçi alımı: Başvurular 16 Kasım 2017 30 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı. Sözlü sınav 11 Aralık-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

İstanbul (2000) tüm ilçelere bekçi alımı: Başvurular 08-24 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapıldı. Sözlü sınav 04-13 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANDI?

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bu lunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak,

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26