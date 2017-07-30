Bekarlığa veda partisine özel harekat polisi zırhlı araçla müdahale etti: 14 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, olay Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Caddedeki bir et işleme tesisinde meydana geldi. İddialara göre, dün akşam saatlerinde bir grup genç kısa bir süre sonra evlenecek olan ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kişiye bekarlığa veda partisi yapmak için bir araya gelerek eğlence tertip etti.

Sazlı sözlü eğlencede iddialara göre, gecenin ilerleyen saatlerinde alkolünde etkisi ile grup üyeleri çeşitli türdeki silahlarla havaya ateş açtıkları öne sürüldü. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi ile olay yerine giden ekipler duruma müdahale etmek istedi.

Ancak grup üyeleri polise direnerek mukavemete gösterdi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye takviye istedi. Çok sayıda polis ekibi ile birlikte fabrika önüne özel harekat polisi ile zırhlı araç sevk edildi. Emniyet güçleri ardından Cumhuriyet Savcılığı’ndan olayın gerçekleştiği fabrikaya yönelik arama kararının çıkarılmasını da talep ettiler. Kısa süren bir müdahale sonrası grup üyelerinden 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, fabrika önünde özel harekata ait zırhlı aracın nöbet tutması ise dikkatlerden kaçmadı.