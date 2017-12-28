Bedri Rahmi'den öpücük serisi

Sergi, iki ana tema etrafında kurgulandı. Babatomi teması altında kadın ve erkeğin cinsel dürtülerinden hareketle bir desen oluşturuluyor. Öpücük ise bu desenin merkezindeki iki figüre odaklanıyor.

Eyüboğlu, bu serilerde kariyeri boyunca oluşturduğu farklı üsluplara işaret eden ve çağdaşı olduğu

ressamları yakından izlediğinin göstergesi olarak, ürettiği bu deseni zaman içinde yeniden

yorumlayarak karakalem, guaj ve akrilik gibi çeşitli tekniklerde tekrarlıyor.

Orta çağ dönemi Hint heykellerinden aynı dönemde üreten Amerikalı sanatçıların çalışmalarına

kadar pek çok farklı dönem ve coğrafyadan beslenen Bedri Rahmi Eyüboğlu, bir yandan

da Anadolu’yu gözlemleyerek çeşitli üslup ve motifleri pratiğine taşıdı.