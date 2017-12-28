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    Bedri Rahmi’den cinselliğin resimleri

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Dirimart Nişantaşı, Türk resminin büyük ismi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun cinselliği, bir araya geliş ve bütünleşme anlarını resmettiği ‘Babatomi’ ve ‘Öpücük’ serilerinden 30’a yakın çalışmasına ev sahipliği yapıyor.

    Dirimart Nişantaşı, Türk resminin büyük ismi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun cinselliği, bir araya geliş ve bütünleşme anlarını resmettiği ‘Babatomi’ ve ‘Öpücük’ serilerinden 30’a yakın çalışmasına ev sahipliği yapıyor. ‘Babatomi’ serisinde Eyüboğlu, kadın ve erkeğin cinsel dürtülerinden hareketle bir desen oluştururken ‘Öpücük’ ise bu desenin merkezindeki iki figüre odaklanıyor. Eyüboğlu, bu serilerde kariyeri boyunca oluşturduğu farklı üsluplara işaret eden ve çağdaşı ressamları yakından izlediğinin göstergesi olarak ürettiği bu deseni zaman içinde yeniden yorumlayarak karakalem, guaj ve akrilik gibi çeşitli tekniklerde tekrarlıyor. Sergi 14 Ocak’a kadar devam edecek.

    Bedri Rahmi’den cinselliğin resimleriBedri Rahmi’den cinselliğin resimleri

    Etiketler: Öpücük serisi
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