Bedenler 50 ruhlar 17

◊ 30’uncu yılınızı akustik bir albüm ve bir dizi konserle kutluyorsunuz. Bu özel projeyle yıllar içinde yolu gruptan geçen herkesi bir araya getirdiniz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
- Murat İlkan: “30 yılı akustik albümle kutlayalım” fikri de gruptan çıktı. Arkadaşlarım bu fikri söylediğinde hemen kabul ettim.
- Hakan Utangaç: 30’uncu yılda eski dostları da işin içine katma fikrini ilk Ogün’le (Sanlısoy), sonra Murat (İlkan) ve Demir’le (Demirkan) paylaştık. Geri dönüşler o kadar olumlu oldu ki, proje hayata geçti.
- Tarkan Gözübüyük: Birbirimizi özlemişiz. Yeniden bir arada olmak hepimize iyi geldi. Eski günleri yad ettik. Ozan Tügen, Kerem Özyeğen, Şebnem Ferah, İskender Paydaş, Özer Arkun, Deniz Doğançay, Cihan Barış, Melisa Uzunarslan, Cengiz Ercümer gibi müzisyenlerin de katkısıyla özel bir albüm hazırladık.
-AYNI SAHNEDE 3 SOLİST
◊ Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Gökalp Ergen... Aynı sahnede üç solist. Bu durum sıkıntı yaratmıyor mu?
- Gökalp Ergen: Benim de tedirginliğim vardı en başta, “Üç solistle nasıl olacak?” diyordum ama şimdi bu durumdan en memnun benim galiba. Sahnede toplamda 9 kişiyiz. Çok mutluyum bu halimizden.
◊ Harbiye’de her sahneye çıkan, konserinde Pentagram adını bir kere anıyor neredeyse. Son olarak Athena’dan Gökhan Özoğuz, ilk izlediği konserin Pentagram’ın Harbiye konseri olduğunu söylemişti. Herkesin “abisi” olmak nasıl bir duygu?
- Hakan Utangaç: “Yaşlandık” diyoruz. Öyle bir etkisi var. (Gülüyor) Şaka bir yana yaşanan her şeyle birlikte müziği de sürdürmek ayrı bir zevk. Tabii eskiden daha çok vakit ayırıyorduk. Ama istediğimiz an o tempoya geri dönebileceğimizi de biliyoruz.
◊ Nasıl bir temponuz vardı eskiden?
- Hakan Utangaç: 6 ay boyunca evde ya da stüdyoda çalışırdık. Beraber yaşıyorduk o zamanlar. Üretim artıyordu haliyle tabii.
◊ Yıllar geçiyor ama görüyorum ki bu ekibin ruhu hâlâ 17 yaşında. Sahnede nasıl zapt ediyorsunuz kendinizi?
Metin Türkcan: Ruhlar 17 ama bedenler 50! (Gülüyor) Akustik müzik oturarak yapılan bir şey, ayakta garip oluyor. Olayın şekli böyle.
- Murat İlkan: Öğrendin mi Sinem? (Gülüyor)
- Tarkan Gözübüyük: Akustik konserlerin duygu yoğunluğu yüksek oluyor. Fiziksel olmasa da manen esnetiyor insanı.
- Hakan Utangaç: Akustikte gözlem yapma imkanı da var. Seyirciyle diyaloğumuz daha iyi.
◊ Akustik albüm projesinin devamında ne gelecek?
- Ogün Sanlısoy: Ömür boyu böyle gitmeyecek. 30’uncu yıla özel bir proje bu. “Bu yıl olmada, seneye izleriz” diye bir şey yok yani.
10. YIL KONSERİ DE HARBİYE AÇIKHAVA’DAYDI
◊ 30 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkacaksınız. Sizin Harbiye ile özel bir bağınız var değil mi?
- Hakan Utangaç: Evet, Bartu, Ogün ve Murat’ın gruptaki ilk konserleri hep Harbiye Açıkhava’daydı. Açıkhava’da sahneye çıkmayan, Pentagram’a tam girmemiş oluyordu o zamanlar. En son 2003’te çıktık orada. Sonrasında neden çıkmadık, bilemiyorum...
- Metin Türkcan: Bu yıl Gökalp de milli olacak desene!
- Gökalp Ergen: Evet, bu benim ilk Harbiye konserim olacak.
- Tarkan Gözübüyük: Harbiye Açıkhava, 1980’lerin sonlarında bugünün parasıyla 500 TL gibi bir ücrete kiralanabiliyordu. Cebimizdeki parayı toplayarak belediyeden kiralayıp konser verebiliyorduk. 2000’lerden itibaren olay biraz değişti. Sponsorluklarla birlikte maliyetler yükseldi.
◊ Oradaki ilk konserinizi ne zaman vermiştiniz?
- Tarkan Gözübüyük: Açıkhava’da ilk olarak 1989’da Kronik’le beraber çaldık. Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin geldiği konser odur. 10’uncu yıl konserini de Harbiye’de vermiştik. 20’nci yıl konserimizde Bostancı’da sahneye çıktık. Şimdi 30’uncu yıl konserimiz tekrar Açıkhava’da olacak.
- Metin Türkcan: O zaman 40’ıncı yılda yine Bostancı’da oluruz.
ESKİ KONSERLER YOUTUBE'DA
◊ Youtube sayfanızda eski konserlerinizin görüntülerini paylaşmaya başladınız...
- Hakan Utangaç: Evet, kariyerimizin kısa bir özetini yapmak istiyoruz. Her şey güzel giderse belki belgesel niteliğinde bir iş de çıkabilir.
- Ogün Sanlısoy: Yıllarca turnelerde devamlı çekim yaptı Hakan. Hatta biz o zamanlar sıkılıp “Yeter artık çekme” diyorduk. Adam çekmekte haklıymış. Görüntüleri izlerken, unuttuğum olayları tekrar yaşadım.
- Hakan Utangaç: Ama hep ben çekim yaptığım için görüntülerde ben yokum!
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