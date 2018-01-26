Bedenin içini gösteren şaşırtan teknoloji

Alberta Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen proje, hasta vücudunun iç kısmının 3 boyutlu olarak görüntülenmesini sağlıyor. ProjectDr, sanılanın aksine cildi şeffaf yapmıyor ve eş zamanlı görüntü sağlamıyor. Bunun yerine, daha önce elde edilen üç boyutlu BT ve MR görüntülerini cildin üzerine yerleştiriyor. Böylelikle vücut taramaları bir puzzle gibi birleşerek bütün bir görüntü sağlıyor.

Sistem bir projektör, infrared kamera ve hasta vücudundaki belirli konumlara yerleştirilen işaretleyicileri içeriyor. Kameralar bu belirteçleri izliyor ve hasta hareket ettikçe cilde yansıyan görüntüler hastanın konumuna uyum sağlıyor.





shiftdelete'in haberine göre sistem, durumun gerektirdiği şekilde sadece akciğer veya sadece kan damarları gibi bölümlenmiş görüntüleri de alması mümkün. Test aşamasındaki sistemin, doktorların hasta görüntüsüne bir bütün olarak bakmasını sağladığı için teşhis doğruluğunu artıracağı umuluyor. ProjectDr hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.



Video buradan izlenebiliyor.