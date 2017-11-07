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    Bedenin de beslensin, ruhun da!

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 13:04 | Son Güncelleme:

    Sokakta yaşayan ve toplumda yok sayılan insanların hayatlarına tekrar sarılmaları amacıyla kurulan Hayata Sarıl Derneği; evsiz insanlara, psikolojik destek, mesleki eğitim, iş ve yaşam imkanı sunacak bir lokanta açıyor. Evsiz insanların “eski evsiz” statüsüne geçmelerini sağlayacak Hayata Sarıl Lokantası’nın çalışanları da evsiz ve ihtiyaç sahibi insanlar olacak.

    Ayşe Tükrükçü’nün “toplumda yok sayılan insanlar için rehabilitasyon merkezi” vizyonu ile 2017 Şubat ayında kurulan Hayata Sarıl Derneği aracılığıyla kurulan lokantada; gündüz herkes ücretli yemek yiyebilecek, akşam saatlerinde ise evsiz insanlara ücretsiz yemek servis edilecek. 

    Mutfak eğitimi İntema Yaşam ekibi tarafından gerçekleştirilen Hayata Sarıl Lokantası’nda ayrıca her ay ünlü bir şef mutfak ekibi ile bir araya gelerek yemek yapacak ve menüye katkıda bulunacak.

    Gönüllü danışman Terapist Sn. Yusuf Kulca tarafından haftalık psikolojik destek, ek olarak çalışma öncesi ve sonrası devam edecek olan mesleki eğitim ve yönlendirme ile Hayata Geri Kazandıran İlk Lokanta olacak. 

    Proje ortaklarının sponsorlukları ve bireysel maddi destekler sayesinde hayata geçen lokantada; askıda yemek, paket ve catering servisleri de bulunuyor.

    Hayata Sarıl Lokantası, Beyoğlu Kurabiye Sokak No: 3/1 adresinde İstanbullular ile buluştu.

    Etiketler: hayata sarılın
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