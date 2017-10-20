Bedeni sıvılaştırmayla defnetme dönemi başladı!

New York Times gazetesi ülkede rağbet görmeye başlayan bu yöntemin çeşitli adları olduğunu yazdı: 'Alevsiz imha' ya da 'yeşil imha'. California, kimya literatüründe 'alkali hidrolizi' olarak anılan yöntemin ticari çerçevesini oluşturan 15'inci eyalet oldu.

Bu uygulamaya modernleştirildiği 1990'lardan bu yana kadavraların ya da ölen evcil hayvanların imhası için başvuruluyor. Yaklaşık 10 yıl önce de işlemin gerçekleştirildiği makineler sıradan cenazeler için de kullanılmaya başlandı.

SİSTEM NASIL MI ÇALIŞIYOR?

Sıvılaştırmanın çalışma prensibi şöyle: "Alkali ya da toprak alkali metalden çıkarılan tuz (genellikle sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ya da bu ikisinin kombinasyonu) özel olarak yapılan bir makinenin içinde suyla birleştiriliyor." Alkali insan vücudundaki proteinleri ve yağları parçalıyor.

Makine mineraller, tuzlar, aminoasitler ve sudan oluşan yeşilimsi kahverengi steril bir su üretiyor ve kemik ve diş dolgusu gibi metal implantları toz haline getiriyor. İşlem 160 derece ısıda yaklaşık 4 ila 6 saat, daha düşük ısıda ise 14 ila 16 saat sürüyor.

Yöntemin çevreye katkısı hayli fazla. Ayrıştırılan toz istendiği takdirde aileye verilirken, su ise kanalizasyon yoluyla atılabiliyor ya da yeşil alanlarda gübre olarak kullanılabiliyor. Yakılan cesetlere göre karbon ayak izi oranı yaklaşık onda birine tekabül ediyor.