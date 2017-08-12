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    ‘Bedelini hukuk ve vicdan karşısında ödeyecekler’

    ANKARA
    12 Ağustos 2017 - 20:52Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 20:52

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman Focus dergisine verdiği röportajda, “Türkiye’ye gelmeyin” diye bir sözünün olmadığını söyledi.

    Uyarı üzerine derginin de gerekli düzeltmeyi yaptığını belirten Tezcan, düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi:

    ‘SÖYLENMEYEN SÖZ’

    “Çok net. Genel başkanımızın ‘Türkiye’ye gelmeyin’ diye hiçbir sözü olmamıştır. Hiçbir zaman böyle bir ifadede de bulunmaz. Genel başkanımız, Türkiye’de OHAL şartları altında can ve mal güvenliği olmadığını Türkiye’deki bütün konuşmalarında söylemiştir. Demokrasiyi, adaleti, milletin hakkını ve hukukunu savunan bir siyasetçinin; ana muhalefet partisi genel başkanının bu bir görevidir. Bu görevi layıkıyla yerine getirmesinden kim rahatsız olur? O adaletsizliğin sebebi olanlar, Türkiye’yi yaşanmaz hale getirenler rahatsız olur. Söylemedikleri bir söz söylenmiş gibi manşet yapıldı. Sorumlu bir siyasetçi olarak da hemen konuyu arkadaşlarımız düzeltmiş, ‘Biz, bu sözü söylemedik’ demişlerdir. Yayın da buna göre, gerekli düzeltmeyi yapmıştır. Mesele bundan ibarettir.”
    MİT TIR’ları davasından tutuklu milletvekilleri Enis Berberoğlu’nun ailesine dönük iftira ve hakaret kampanyası yürütüldüğüne de dikkat çeken Tezcan şunları söyledi:

    ‘ALÇAKÇA SALDIRI, İFTİRA’

    “Hapishanede yatan bir vatandaşın, bırakın vekil olmayı, ailesi üzerinden ahlaksızca ve alçakça kampanya yürütmek bu milletin kaldırabileceği ve tahammül edebileceği bir şey değildir. Bu ahlaksız ve alçakça saldırıların üzerine şiddetle gideceğiz. Siyasette siyasi saldırıya karşı her zaman siyasi duruşla mücadele edilir; ama bu ahlak dışı ve alçakça bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanlar bunun bedellerini hukuk ve vicdan karşısında ödeyecekler. Ahlaksızlığınıza aileleri ve çocukları bulaştırmayın.”

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , bülent tezcan
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