BEDAŞ, tüm bağlantı taleplerini dijital ortamda alacak

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda tüketicilerden her yıl 175 bin ile 200 bin arasında bağlantı talebi alındığı belirtildi.

BEDAŞ'ın bu talepleri zamanında karşılamak ve ihtiyaç duyulan yatırımlara standart getirmek amacıyla harekete geçtiği, bu amaçla "Enerji Talep Değerlendirme Sistemi"nin yeniden yapılandırıldığı ifade edildi.

Bu sayede, tüketicinin elektrik dağıtım sistemine ne zaman bağlanacağını ve kendi yasal yükümlülüklerini doğrudan BEDAŞ’tan öğrenebileceği, tüm bağlantı taleplerinin www.bedas.com.tr sayfası üzerinden dijital ortamda alınacağı bildirildi.

Yeni dönemde, mevzuat gereği tüketici adına başvuru sürecini yürüten Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Teknisyenleri Odası temsilcilerinin yaşadığı sıkıntıların da giderileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, bölgelerinde 5 milyonun üzerinde aboneye hizmet verdiklerini ifade etti.

Enerji talebinde bulunan tüketicilerin dağıtım sistemine ne şartlar ve ne zaman bağlanacaklarına ilişkin sıkıntıları gidermeyi amaçladıklarını vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu aşamalarda tüketiciye bağlantıya ilişkin yatırım maliyetlerini yansıtmamayı da hedefliyoruz. BEDAŞ olarak talep sahiplerinin de istemesi durumunda gerekli tüm tesisleri kendimiz yapıyoruz. Böylece talep sahiplerine daha hızlı, şeffaf ve standarda uygun hizmet sağlanmış olacak. 2018 yılı için 412 milyon lira olan toplam yatırım miktarımızı tüketiciden gelen bağlantı taleplerine göre artıracağız."