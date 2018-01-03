Bebekli kadına tekme atılmasına soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dün bazı basın yayın organlarında çıkan ‘bebeğin yayında bir kadına tekme üzerine tekme atan şahıs’ haberi üzerine bir açıklama yaptı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde amatör kamera ile çekilen görüntülerde, erkek bir şahsın yanında bulunan ve eşi olabileceği değerlendirilen kadına tekmeler attığı, kadının ise ‘ya tamam ayıptır’ sözleri söylemesine rağmen, erkek şahsın tekmeler atmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kamera kayıtlarının incelendiği bildirildi.

Açıklamada, “Yapılan incelemede 2 Ocak 2018 günü saat 10.20’de 1-2 aylık bebeği olduğu değerlendirilen kadına, yaklaşık 25-30 yaşlarında başında bere ve üzerinde koyu renkli kaban bulunan bir erkek şahıs tarafından tekler atıldığı, kadının uyarılarına rağmen erkek şahsın fiiline devam ederek, tekme ve yumruk atmaya devam ettiği ve kadının olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Yaşanan olaya dair kolluk birimlerimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza herhangi bir şikayetin intikal etmediği, ancak suçun vasıf ve mahiyeti göz önüne alınarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızda resen soruşturma başlatıldı. Şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı, mağdur bakımından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki tedbirlerin alınacağı hususunda” denildi.



