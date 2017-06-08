Bebekli anneler için aktif yaşam önerileri

BEBEĞİN ALT TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?





Bebeğinizin alt temizliği uygun oda ısısında (20-24 °C’de) yapılmalıdır. Bez olarak emilimi güçlü ve dokusu yumuşak pamuklu olanlar tercih edilmelidir. Günde en az 7-8 kez bez değiştirilmesi ve eş zamanlı bez bölgesinin havalandırılması yapılmalıdır. Bez değiştirilirken mümkünse ilk 1 yaşta kaynamış ılımış su ve pamuk ile özel bölge temizliği çok bastırmadan, narin bir şekilde yapılmalıdır. Arkasından mutlaka pamuklu bezler, havlu veya tek kullanımlık peçetelerle bebeğin poposu ve genital bölgesi kurulanmalıdır.. Eğer dışkı temizliği bu şekilde olmuyorsa akan su altında bebek şampuanı ile yapılmalıdır. Talk pudra kullanımı önerilmemektedir. Her bez değişiminde pişik önleyici merhem uygulanabilir

Kız bebekler için alt bölge temizliği önden arkaya olacak şekilde yapılmalıdır. Böylece dışkının idrar yollarına bulaşması önlenir.

Erkek çocukların önce pipisi, yumurtalıkları ve sonra sünnet derisi çok hafif çekilerek burada birikmiş olan kirler temizlenmeli, en son popo temizliği yapılmalıdır.

Alt bölge temizliğinde anti dezenfektan gibi güçlü antiseptik solüsyonlar uygulanmamalıdır.

BEBEKLERDE TIRNAK BAKIMI NASIL OLMALI?





Bebeklerin tırnakları doğuştan uzun olabileceği gibi doğduktan sonra bir hafta içinde de uzamaya başlayabilir. Bebeğin uzun tırnaklarla kendine zarar vermemesi için düzenli tırnak kesimi yapılmalıdır. Bunun için özel tırnak makasları kullanılmalı ve tırnaklar haftada bir kez düzenli olarak kesilmelidir. El tırnakları yuvarlak, ayak tırnakları ise tırnak batmasını önlemek için düz şekilde kesilmelidir. Özellikle tırnak batmasını ve tırnak şekil bozukluğunu önlemek için bebeğe dar çorap ve ayakkabılar giydirilmemelidir.

BEBEK BANYOSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI?





Bebekler (eğer durumları stabil ise) üzerinde kan ve mekonyum olanlar, doğduktan 1-2 saat sonra sadece su ile doğumhanede yıkanabilirler. Bebeğin sadece saçlı derisinde kan varsa su ile temizlenme yapılabilir. Hastaneden çıktıktan sonra, göbek kordonu düşmeden önce, bebeğin derisinde bulunan kan ve diğer artıkları uzaklaştırmak için göbek kordonunu korumak koşulu ile bebek yıkanabilir. Göbek kordonu düşmeden önce bebek yıkandıysa banyodan sonra temiz bir havlu veya bez ile göbek kordonu kurulanmalıdır. İdeal banyo suyu sıcaklığı 20-24 °C’de olup, bebek bir elde göğsünden tutulup yüzü aşağıya bakacak şekilde diğer el ile su dökülerek ya da uygun banyo filelerinde yıkanmalıdır. Yenidoğan derisi çok hassastır, bu yüzden banyo yapılırken ovalanmamalıdır. Bebek derisi için uygun pH değerinde, katkı maddesiz (paraben içermeyen) temizleyiciler tercih edilmelidir. Yeni doğan bebeklerin yazın her gün, kışın 3-4 günde bir yıkanması uygundur.

BEBEKLER NASIL GİYDİRİLMELİ?





Bebekler için mevsime uygun kıyafetler, özellikle sentetik ve boya içermeyen pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir. Baştan kolay geçebilen, bacak ağzı yeterli açıklıkta çıtçıtlı bodyler, ayaklı tulumlar, tulumların içine giydirmek için bol çoraplar, rahat pijamalar kullanım kolaylığı açısından tercih edilmelidir.

Bütün giysiler kullanılmadan önce uygun pH değerindeki bebek sabunları ile yıkanmalı, çamaşır makinesinde iki kez durulanmalı, etiketleri kesilmelidir.

Bebekler için dar olmayan, hareket kolaylığı sağlayan bere veya şapkalar kullanılmalıdır. Eldiven ilk iki haftadan sonra yakalama fonksiyonunu geciktirdiği için önerilmemektedir.

Anne hangi kalınlıkta giyiyorsa bebek de aynı kalınlıkta giydirilmeli, sadece kışın anneden bir kat daha fazla giydirilmesi önerilmektedir.

BEBEĞİN ODA ISISI OLMALIDIR?





Bebeğin bulunduğu odanın uygun ısıda ve nemde olduğunu saptamak için mutlaka ısı ölçer ve nem ölçer temin edilmelidir. Uygun oda ısısı 20-24 °C, ideal nem oranı %40-%60 oranında olmalıdır. Özellikle mevsimsel ısı değişikliklerinde ısınmak ve soğutmak amacı ile kullanılan radyatör ve klimalar oda nemini düşürebilir. %40’ın altına düşen nem oranında radyatörün üstüne ıslak havlu veya su dolu bir kap konulması önerilir. Odalardaki klimalar da aralıklı kullanılmalıdır. Odayı nemlendirmek için kullanılan su buharı cihazları nem oranı %40’ın altına düşünce ve aralıklı kullanılmalıdır. Bu cihazların uzun süre kullanılması aşırı nem oluşumuna ve küf üretimine neden olur, solunum rahatsızlıklarına yol açabilir. Aynı şekilde fazla nemden korunmak için gün içinde mutlaka güneş gören ve penceresi olan bir oda tercih edilmeli, bu oda sık sık havalandırılmalıdır.

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