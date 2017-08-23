Bebeklerin yazın sıcaklarla artan problemi: Pişik!

Pişik bebeklerde bezle örtülü bölgede farklı nedenlerle gelişen cilt tahrişine verilen genel terimdir. Eş anlamlıları bez bölgesi dermatiti, bez dermatitidir. Etkenler çok fazla olmakla birlikte en sık rastlanılanı temas tahrişidir. En çok bebekler ve çocukları etkilese de erişkinlerde de görülebilir.

Pişik oluşumunda en önemli etkenler nelerdir?

Pişik özellikle bez bölgesinde yaşamın ilk haftasından itibaren görülmekle birlikte en fazla görüldüğü dönem 9-12. aylar arasıdır. Çocukluk döneminde karşılaşılan deri sorunlarının %15-20’sini oluşturur. Bir hijyen sorunu değildir ve ebeveynlerin bebeklerini ihmal ettikleri gibi yanlış bir kanıya kapılmaları en sık karşılaşılan durumdur.

Pişik neden olur?

Her şeyden önce pişik ‘tahriş’ veya ‘temas’ dermatitidir. Deri tutulumu, sorunun şiddetine göre hafif kızarıklıktan cildin üst tabakalarının erozyonuna kadar değişebilir. Pişik bez bölgesi dışında katlantı noktalarında da görülür. Yani idrar ve dışkı ile temas etmeyen noktalarda da oluşabilir.

Pişik ile birlikte deri bütünlüğü bozulur. Bütünlüğün bozulduğu durumlarda deri yüzeyinde konakçı olarak bulunan ve normalde sağlık için sorun yaratmayan bakteri ve mantarlar fırsatçı enfeksiyonlara neden olurlar. En sık karşılaşılan sorun makat çevresinde mantar enfeksiyonu ve tüm alana yayılan bakteriyel enfeksiyonlardır. Bu bakteriyel enfeksiyonlara ‘impetigo’ adı verilir. Genellikle bu enfeksiyonlarda tanı tecrübeli bir hekim için gözle muayene ile konulabilir. Bazı durumlarda tanıyı kesinleştirmek için yaralı bölgeden alınacak örnekler incelenerek tanı koyulur.

Bu tür pişik sorununun olağan dışı etkenleri arasında bağışıklığın yetersizliği, olağan dışı enfeksiyonlar, beslenme yetersizliği, vitamin eksiklikleri sayılabilir. Bunun yanında normalden sık bez değiştirme, bebeğin çok sıcak suyla bez bölgesinin yıkanması gibi durumlarda da benzer sorunlar yaşanabilir.

Pişik tanısı nasıl konur?

Genellikle bez bölgesi pişikleri daha savunması olgunlaşmamış derinin idrar ve/veya dışkı gibi tahriş edicilerle teması sonrası oluşur. Bunun yanında inek sütü alerjisi ya da diğer gıda alerjileri durumunda da görülebilir. Bu durumda anne süt veriyorsa eliminasyon diyeti verilerek düzelme olup olmadığına bakılır.

Tedavide ne yapmalı?

Öncelikle pişik sorunu varsa ıslak mendilleri kullanmamalıyız. En hassas ciltler için olanı dahi sorun çıkartabilir. Pişikli bölge ılık su ve yumuşak pamuklu bezlerle yıkanıp temizlenir ve kurutulur. Pişik önleyici kremler ile tedavi alanı kalın bir katman ile kaplanır. Bu sayede tahrişe neden olabilecek etkenler ile temasta bir bariyer oluşturulmuş olur. Mümkünse altı değiştirilen bebeğin 10-15 dakika bezsiz bekletilerek derinin hava alması sağlanmalıdır. Bez değişimi günde 8-10 kez arası olmalıdır.

Pişik tablosuna bir enfeksiyon eklenmesi halinde uygun antibiyotikli ya da mantar kremleri ile sorun giderilir.

Bazı bez bölgesi pişikleri kullanılan bezde bulunan kimyasallar ile ilişkili olabiliyor. Bu durumda pişik tablosu gerilemeyen vakalarda bezin markasının değiştirilmesi sorunun çözümünde yardımcı olabilir.

Pişik oluşmadan önleminizi alın

Pişik durumunda alınması gereken önlemleri kısaca özetleyecek olursak;

- Kirlenen bezin düzenli değiştirilmesi gerekir.

- Pişik bölgesinin ılık su ve yumuşak pamuklu bezle temizlenip kurutulması ya da ekstra kısa süreli banyo yaptırılması faydalı olur.

- Bebeğin 10-15 dakika bezsiz hava alması sağlanmalıdır.

- Pişik kremleri ile pişik bölgesinin kaplanması gerekir.

- Gerekli ise antibiyotikli merhemler ya da mantar kremleri kullanılmalıdır.

- Gerekli ise emziren annenin diyetinde kısıtlamalar yapılmalıdır.

- Bez markasının değiştirilmesi gerekebilir.