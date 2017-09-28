Bebekleri zehirleyip öldürmekle tehdit etti

ALMANYA’nın Friedrichshafen kentinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, marketlere yazı göndererek şantajla para talep etti. Bebek mamalarına zehir kattığını ve ancak 10 milyon euro verilirse bundan vazgeçeceğini söyledi. Tehdit mektubunu da Almanya’nın önemli market zincirleri Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma ve Rewe’ye gönderdi.

16 Eylül’de gönderilen mektup üzerine harekete geçen polis, marketlerdeki farklı markalara ait mamaları topladı. İncelemede mamalarda bebeklere zarar verebilecek, hatta öldürebilecek düzeyde zehirli maddelere rastlandı. Bunun üzerine tüm mamalar toplandı ve böylece bebek ve küçük çocuğu bulunanların zehirli mama satın almaları önlendi. Ancak şantajcı hala yakalanamadı.