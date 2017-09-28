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    Bebekleri zehirleyip öldürmekle tehdit etti

    Ali VARLI / BERLİN
    28.09.2017 - 12:23 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 12:23

    Almanya’da kimliği belirsiz bir kişinin, bebek mamalarına zehir kattığını ve 10 milyon euro verilmemesi halinde eylemine devam edeceği tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı. Mektubu alan market zincirlerinin raflarından toplanan mamalarda, zehre rastlandı.

    ALMANYA’nın Friedrichshafen kentinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, marketlere yazı göndererek şantajla para talep etti. Bebek mamalarına zehir kattığını ve ancak 10 milyon euro verilirse bundan vazgeçeceğini söyledi. Tehdit mektubunu da Almanya’nın önemli market zincirleri Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma ve Rewe’ye gönderdi. 

    16 Eylül’de gönderilen mektup üzerine harekete geçen polis, marketlerdeki farklı markalara ait mamaları topladı. İncelemede mamalarda bebeklere zarar verebilecek, hatta öldürebilecek düzeyde zehirli maddelere rastlandı. Bunun üzerine tüm mamalar toplandı ve böylece bebek ve küçük çocuğu bulunanların zehirli mama satın almaları önlendi. Ancak şantajcı hala yakalanamadı.

    Etiketler: ALMANYA , bebek maması , Market
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