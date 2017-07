Bebekleri yapay zekâ takip ediyor

ÇOCUĞU olan anne babaların koşarak gidip aldığı teknolojik ürünlerin başında takip kameraları geliyor. Ebeveynler, bebeklerinden farklı bir odadayken veya ev dışındayken çocuklarının iyi olduğunu her an görmek istiyorlar. Şu anda birçok teknoloji şirketi bebek kamerası geliştirmiş durumda. Ancak Türk girişimcilerin hayata geçirdiği bir proje, rakiplerine fark atıyor. Özgür Deniz Önür, Yağız Yaşaroğlu ve Ekin Dino tarafından kurulan Mobilus’un bir ürünü olan Invidyo, üzerinde bulunduğu kamerada yer alan yapay zekâ teknolojileriyle bebekleri takip ederek, önemli anları aile bireylerinin akıllı telefonlarına bildiriyor.

ÖZEL ANLARI ÖNE ÇIKARIYOR

Kameralar tarafından kayıt edilen saatlerce video verisi içerisinden kullanıcı için anlamlı olabilecek görüntülerin tespit edilmesi için Invidyo’yu geliştirdiklerini ifade eden Özgür Deniz Önür, “İlk ürünümüz olan bebek ve bakıcı kamerası örneğini ele alırsak, anne babalar evde çocuklarını bakıcıya bırakıp işe gidiyorlar ve yaklaşık 8 saat sonra eve dönüyorlar. Bu da 4 kamera olan bir evde her gün izlenmesi gereken 32 saat görüntünün birikmesi anlamına geliyor” dedi.

Yapay zekâ algoritmalarıyla görüntüler içerisindeki anlamlı bölümleri otomatik olarak tespit ettiklerini belirten Önür, şunları söyledi: “Sistem bu şekilde bir görüntü tespit ettiğinde, hem anne babalara anında e-posta ve mobil bildirimler gönderiyor hem de sadece bu önemli anların yer aldığı “günün özeti” videoları oluşturuyor. Bu sayede ebeveynlerin zaten kısıtlı olan zamanlarını saatlerce anlamsız videolar izleyerek harcamak yerine çocuklarıyla ilgilenerek geçirebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.” Geliştirdikleri ürünün 60 saniyede kurulabildiğinden bahseden Önür, duygu analiz modülü sayesinde Invidyo’nun çocuğun güldüğü anları otomatik olarak tespit edildiğini belirtti.

SATIŞ FİYATI 599 TL

Önür, “Cihaz, bu anların yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekip ebeveynlere e-posta olarak gönderiyor. Ayrıca ebeveynler Invidyo kamerada yer alan sıcaklık, nem ve hava kalitesi sensörleri sayesinde çocuklarının bulunduğu ortamın hava kalitesini an be an takip edebiliyorlar. Ürünün Türkiye satış fiyatını 599 TL olarak belirledik” dedi.

HAFTANIN YATIRIMI

MUSTAFA SANDAL’DAN YENİ YATIRIM

MELEK yatırımcı olarak girişimcilik ekosisteminde rol almaya başlayan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, yeni bir yatırım daha yaptı. Aralarında Sandal’ın da olduğu 4 yatırımcıyla beraber çocuklara kolay ve güvenli harçlık verilmesini amaçlayan Manibux‘a yapılan yatırımın toplamı 2 milyon dolar olarak açıklandı. Sandal ile beraber yatırım turuna katılan isimler, Burak Günsev, Barış Cönger, Ayla Cönger ve Ayberk Kuday oldu. Manibux, ilk 5 ayında, çocukların kartlarına yatırılmak üzere, yaklaşık 300 bin TL’lik harçlık topladı ve her ay bir önceki ayın iki katına yakın artış hızı yakaladı.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

GÜRCAN OZAN’DAN 5 TAVSİYE

SON dönemlerde dikkat çeken yatırım fonlardan biri olan ACT Venture Partners, şu ana kadar 9’dan fazla girişime yatırım yaptı. ACT Venture Partners Ortağı Gürcan Ozan’ın girişimcilere tavsiyeleri şu şekilde:

1- Düşünme ve plan yapmayı bırakıp harekete geçin: Girişimci olmak için yapılan; doğru zaman, doğru kariyer rotası, A şirketinden sonra B şirketi, sonrasında girişimcilik, vb. planlamalar zaten çoğu zaman gerçekleşmiyor. Girişimci elbette bir maliyet-kazanç hesabı yapmalı, ancak fikrinden eminse bir an önce harekete geçmeli. Belirsizlikler ancak hareket aldıktan sonra ortadan kalkabilir.

2- Doğru ihtiyacı tanımlayın: Girişimci geliştirdiği ürünün gerçek ve büyük bir ihtiyaca çözüm getirdiğinden ve heyecan yaratacağından emin olmalı. Mevcut çözümlerle de mutlu olan büyük bir kitle olabilir. Bunu anlamak için potansiyel müşterilerden görüş almanın yanı sıra, şu soruyu da yanıt aranabilir: bu ürün, iyi imkanlarla büyük teknoloji firmalarında çalışan yetenekleri benim şirketimde çalışmaya ikna edecek heyecanı yaratıyor mu?

3- Erken aşamada şirket değerlemesinden ziyade, kaynak verimliliğine odaklanın: Erken aşamada gerçekçilikten uzak değerlemelerde ısrarcı olmak, bu yüzden iyi bir yatırımcıyı kaybetmek yanlış bir karar olabilir. Erken aşama yatırımcılar en fazla riski alan taraftır, bunun karşılığında da daha yüksek getiri beklentileri olması doğaldır. Değerlemelere çok fazla takılmak yerine, şirketin finansal öngörüleri hassas planlanmalı ve yatırım ihtiyacı gerçekçi tespit edilmeli. Yaratıcı, çözümler üreten, 08.00-17.00 iş zihniyetinden uzak ve startup ruhuna uyumlu ekibi kurarak kaynak verimliliği arttırmak ve hızlı büyümeyi sağlamak daha önemli.

4- Asgari özelliklere sahip ürüne odaklanın: Mükemmeliyetçilik zaman kaybettirebilir, rakipler hızlıca pazarı ele geçirebilir. Girişimci kısa zamanda, en büyük müşteri kitlesinin ihtiyacını karşılayan asgari ve kilit özellikleri tanımlamalı. Hızlıca bu özellikteki ürünü piyasaya çıkarmalı, geri bildirimlerle interatif şekilde ürünü iyileştirmeli.

5- Yönlendirilebilir olun: Yatırımcılar çoğu zaman yanlış kararları tolere edilebilirler. Ancak girişimciler hatalara gerekçe üretmekten ziyade, kabullenerek çözüm bulmaya ve önlem almaya odaklanmalı. Girişimciler, yatırımcı ve uzmanların yönlendirmelerini ve geri bildirimlerini alabilmeli. Bunları değerlendirip, değişim için en doğru kararları verebilmeli.

GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ

BAŞARISIZ GİRİŞİMCİLER KONUŞACAK

BAŞARISIZ olmuş girişim ve projelerin hikayelerinin paylaşıldığı, sorgulandığı, kutlama havasında geçen küresel bir hareket olan ‘FuckUp Nights’ 17 Ağustos’ta düzenlenecek. Gecede sahneye çıkacak konuşmacılar, en trajikomik batış hikayelerini anlatacak. Ayrıca katılımcılar, birçok kişiyle tanışma fırsatı da yakalayacak. Etkinlik, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Katılım ücretsiz.