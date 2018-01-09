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    Bebeklerde araba tutmasına ne iyi gelir? Çocuklarda kusmayı engelleyen bant

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:

    İlk kez 2008 yılında yurt dışında ortaya çıkan kusmayı engelleyen bant, son yıllarda ülkemizde de yaygınlaştı. Peki çocuklarda kusmayı engelleyen bant nasıl kullanılır? Bebeklerde araba tutmasına iyi gelen yönetmenler neler? Çocuklarda kusmayı engelleme yöntemlerini derledik.

    Son dönemlerde formlarda da çok bahsedilen çocuklarda kusmayı engelleyen bant, ebeveynlerdeki seyahat kabusuna son veriyor. Avrupa ülkeleri ve ABD’de uzun zamandır kullanılan bu bant, bulantıyla ilgili noktalara temas edip, basınç uyguluyor. Bu yolla vücuttaki enerji kanallarının düzgün çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla mide bulantısı ve kusmayı önlüyor.

    Eczanelerde satılan bandın yetişkinler ve çocuklar için iki ayrı formu bulunuyor. Çocuklar için olanları değişik renk ve desenlerde hazırlanmış.

    YETİŞKİNLERDE ARABA TUTMASINI ENGELLEME YOLLARI

    Öncelikle hareketin gözlerle rahatça algılanması sağlanacak bir yerde oturun. Yolun ve manzaranın rahatça takip edilebileceği yerler (örneğin önler) taşıt tutması riskini azaltır.

     Beslenmede az miktarda ve mideyi rahatsız etmeyen yiyecekleri seçin.

    Yolculuk sırasında başınızı sabit tutmaya çalışın.

     Alkol almayın, sigara içmeyin.

     Ufuk çizgisine bakın.

    Yolculuk sırasında midenin yatışması için kraker benzeri yiyecekler ve karbonlu içecekler tüketilebilir.

     Gemi veya teknelerde güvertede olmak, iç kısımlara göre kişiyi daha rahat ettirir. Uçaklarda hemen kanat önündeki koltukta oturmak hareketin daha az hissedilmesine yardımcı olur.

     

    Etiketler: Bebeklerde araba tutması , araba tutmasına ne iyi gelir
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