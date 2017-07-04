Bebekle tatile giderken yanınıza almanız gerekenler

-- Yeterli bez, altını temizlemek için pamuk veya ıslak mendil, pişik önleyici bariyer kremlerini mutlaka almalısınız.

-- Terlemesini de göz önünde bulundurarak valize günlük en az 3 takım ince, pamuklu, açık renk, rahat edebileceği kıyafetler koymalısınız.

-- Şapka ve güneş gözlüğünü unutmamalısınız.

-- Rahat yazlık ayakkabı veya terlik, serin akşamlar için hırka, uzun kollu ve paçalı kıyafetler koymalısınız.

-- Banyo ve plaj sonrası için ayrı ayrı iki adet havlu, zararlı kimyevi madde içermeyen (sentetik boya, paraben, sülfat, talk, alkol, glisol) şampuan ve banyo sonrası uygun nemlendiricileri yanınıza almalısınız.

-- Zararlı güneş ışınlarından korumak için bebek cildine uygun SPF 30 ve üzeri koruma faktörlü güneş koruyucu krem veya losyonu unutmamalısınız.

-- UV filtreli mayo ve mayo bezlerini valinize koymalısınız.

-- Beslenme düzeninin değişmemesi adına mama alanlar için yeterli miktarda mama, ek gıda başlangıcında olanlar için günlük taze sebze meyve ve yoğurda ulaşabilecekleri bir tatil yeri tercih edilmelidir. Ek gıda alanlar için sevdiği ve tükettiği gıdaların temin edilebildiği tatil yerlerinde konaklamak daha uygun olacaktır. Kısa süreli (1-2 gün) tatil ise günlük tüketilecek yiyecekler önceden hazırlanıp buz aküleri eşliğinde kısa mesafelere taşınabilir.

-- Bebeğin kullandığı biberon, suluk, emzik, çatal, kaşık ve bardak unutulmamalıdır.

-- Sinek ve sivrisinekten korunmak için bebeklere uygun zararlı kimyevi madde içermeyen ürünler almalısınız.

-- Akşamları sinekten korunmaları için uzun kollu ve uzun paçalı giysileri yanınızda bulundurmalısınız.

-- Yaşına ve kilosuna uygun dozda kullanabileceğiniz, hekiminizin önerdiği ateş düşürücü, pişik kremleri, antihistaminik jeller ve ateş ölçeri mutlaka almalısınız.

-- Kullanmakta olduğu ilaçlarını almayı unutmamalısınız.

En sevdiği, taşıması kolay, yaşına uygun oyuncakları valize koymalısınız.

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