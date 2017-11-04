Bebek isteyenlere Türkiye'den müjde

Günümüzde ailelerin bebek sahibi olmasını zorlaştıran faktörler giderek artıyor. Stresli yaşam koşulları, dengesiz beslenme ve cinsel yaşam, kadın ve erkek kısırlığının oransal olarak etkiliyor. Korunmasız bir yıl ilişki sonunda gebe kalmayan çiftler infertilite (kısırlık) teşhisi ile incelemeye alınır. Bu incelemede eşlerin her ikisinin de muayene ve gerekli tetkikleri sonrasında ailenin problem ya da problemleri aydınlatılır. İnfertilite vakalarının yaklaşık % 30'unda eşlerden birine ya da ikisine ait geçerli nedenler bulunabilmektedir. Vakaların yaklaşık % 15’i ise nedeni açıklanamayan infertilite adı altında toplanmaktadır. Bebek sahibi olmak isteyen infertil çiftin ile ilk görüşmede eşlerin fizik muayenesi yapılır ve detaylı öyküleri alınır. İnfertil çiftlerinin öncelikli tetkikleri arasında erkek için spermiyogram, kadınlar için adetin 2. günü yapılan hormon düzeyi tespiti, ultrason ile yumurtlama takibi ve ilaçlı rahim filmi gelir. Her çiftin özellikleri göz önüne alınarak bu incelemeler en uygun sıra ve sıklıkta yapılmalıdır.

İstanbul Beylikdüzü Özel Medihaus Cerrahi Tıp Merkezi’nden Op. Dr. Haşim Cemaloğlu , bu konuda Türkiye’nin Avrupa’nın önüne geçtiğini söyledi. Cemaloğlu , "Doktorların eğitim ve deneyimleri arttı, laboratuvar personelinin eğitimlerine ağırlık verildi. Türkiye, bu alanda dünyaya açılacak bir konuma geldi" dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Haşim Cemaloğlu konuyla ilgili şu bilgileri verdi.

Erkekler “sorun bende değil” demeyin!

Tüm kısırlık vakalarının % 30-40 nedeni erkek kaynaklı patolojilerdir. Araştırmada 3 günlük cinsel perhiz sonrası verilen sperm örneği değerlendirilir. Sperm hücresinin sayısı, yapısı, hareketleri değerlendirilir. Travma, enfeksiyonlar, aşırı sigara ve alkol, kimyasallara maruz kalam sperm sayı ve miktarını bozar. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre semen analizinin normal olarak kabul edilebilmesi için hacminin en az 2 mililitre, sperm sayısının mililitrede en az 20 milyon olması ve spermlerin en az %50’sinin hareketli ve en az %70’inin şeklinin normal olması gerekir. Şekil bozukluğu açısından daha detaylı bir inceleme olan ve özel boyama yöntemi ile yapılan Kruger testinde %14 ve üstü normal olarak değerlendirilir. Testislerde sperm üretiminin normal olmasına rağmen, spermin taşınmasını sağlayan kanalların doğuştan veya sonradan geçirilen bir hastalık nedeniyle tıkalı olması da gebeliğin oluşumunu engeller. Çeşitli cerrahi müdahale yöntemleri ile tıkanıklığın giderilmesi (vazovazostomi, vazoepididimostomi, TURED ameliyatları) mümkün olmaktadır. Kliniğimizde TURED operasyonları, vazovazostomi operasyonları başarıyla yapılmaktadır.

Ağrısız rahim filmi ile paniğe gerek yok

Cinsel ilişkide spermler vajinaya ve rahim ağzına dökülür. Hareketli yapısı olan spermler rahim ağzından doğru rahmin içine doğru hareket ederler. Yumurtlama döneminde rahim ağzından geçiş en üst seviyededir. Bazı kadınların rahim ağzı salgısı sperme karşı antikor üretir ve spermin fonksiyonunu bozar. Bu kolaylıkla tespit edilebilen bir durumdur ve aşılama metodu ile kolaylıkla tedavi edilir. Servikal faktör nadiren tek başına infertiliteye neden olur. Rahmin içindeki yapışıklık, yer kaplayan lezyonlar, doğuştan gelen şekil bozuklukları gebeliğe engel olur. Bunların tespiti ve tedavisi mümkündür. Kliniğimizde bu anormal durumların tespiti için ağrısız HSG ve son sistem Histeroskopi çok sık uygulanmaktadır. Gebeliğin oluşumu için en az bir tüpün sağlıklı olası gereklidir. Yumurtayı rahme taşıyan tüpler çok hassas bir yapıya sahiptir. Bu hassas yapının bozuk olması gebeliği engelleyebilir veya dış gebeliğe neden olabilir. Tüplerin kapalı olması infertilite hastalarının üçte birinde görülür. Kısırlık problemi ile uğraşan kadınların %15-20'sinde çeşitli derecelerde yumurtalama problemi mevcuttur. Yumurtlama problemi olan kadınlarda, yumurta gelişimi için kullanılan hormon ilaçları ile hastaların %80’inde yumurtlama sağlanabilir. Gebeliğe engel başka bir durum yok ise başarılı 6 yumurtlama tedavisi ile aşılama hastaların yarısı gebe kalabilir. Karın zarı kaynaklı kısırlık vakların %30-40'ının nedenidir. Özellikle geçirilmiş ameliyatler, üst genital sistemi tutan enfeksiyonlar, endometriozis hastalığı, karın iç zarında (peritonda) yapışıklık yaratarak tüplerde ve yumurtanın çevresinde anormal durumlara neden olabilirler . Bu anormal durumlar tüplerin yapısını bozarak veya yumurtanın tüplere ulaşmasını engelleyebilir . Aynı zamanda endometriozis yani “çikolata kisti” de gebeliği engel olabilir Kistler laparoskopik (kapalı) operasyonlar ile çok rahat çıkartılır.

Yaş faktörü önemli

Kadında 40 yaşından sonra da gebelik oranları ileri derecede azalır. 40 yaş ve üzeri kadınlarda adet düzeni çoğunlukla normal olduğu halde gebe kalma oranı %10’un altına düşer. Yumurtaların gelişmesi ve ovulasyon meydana gelse de, oluşan yumurtanın kolayca döllenebilmesi oldukça güçtür. Gebelik oluştuğunda anne yaşının ileri olması nedeni ile bebekte kromozom anomalilerinin ve düşük riskinin arttığı da göz önüne alınmalıdır. Kısırlık problemi yaşayan çiftlerin %10 kadarında tüm tetkikler normal olmasına rağmen gebelik oluşmamasıdır. Bu çiftlerde gebeliği sağlamak amacıyla yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar ve rahim içi aşılama (IUI) kullanılır. Bu tedaviler ile 3-6 adet döneminde gebelik elde edilememesi durumunda tüp bebek yöntemi uygulaması önerilir. Kliniğimizde aşılama (IUI) yöntemi ile yüksek gebelik oranları yakalanmıştır. Tüp bebek hazırlık tedavileride yoğun şekilde yapılmaktadır.

Kısırlık tedavisi pahalı mıdır?

Evli çiftlerin %15'ini etkileyen kısırlık, pahalı tetkikler ve tedavi metodları içerir. Artan hayat pahalılığı ve dönemsel ekonomik sıkıntılar neticesinde, artık kısırlık tedavisi adayı çiftlerin merkez seçerken dikkat ettikleri kriterlerin başında kısırlık tedavisinin toplam maliyeti gelmektedir. Op. Dr. Haşim Cemaloğlu, bu konuda para kaygısı taşımadan çiftlere en uygun seçenekleri sunduklarını söyledi.