Bebek de yaparım kariyer de! Cübbeli anne...

Denizli'de avukat Emine İlkay Varol, duruşmalara, kucağından indirmediği 4 aylık bebeği Alp'le katılıyor. Avukat Varol, bebeğinin bakıma ve anneye muhtaç olduğunu, duruşma salonunda sessiz olduğunu ve hakimi dinlediğini söyledi.

Denizli Barosu'na kayıtlı 2.5 yıllık evli 4 yıllık avukat Emine İlkay Varol, müvekkilliğini yaptığı kişilerin mahkemelerdeki duruşmalarına 4 aylık bebeği Alp Varol ile birlikte katılıyor. Duruşması olduğu zamanlarda evinden adliyeye otomobille gelen avukat Emine İlkay Varol, bebeğini de arabasına bindirip, adliye kapısına kadar getiriyor. Ardından avukatlık cüppesini giyen Varol, bebeğini de kucağına alıp, savunma yapacağı mahkemelerdeki duruşmalara katılıyor. Bebeğinin puset içinde ya da kucağında durduğunu söyleyen avukat Varol, bebeğinin duruşmalarda oldukça sessiz durduğunu, özellikle hakimleri dinlediğini söyledi.

Bebeğinin henüz 4 aylık olduğunu ve anneye muhtaç olduğunu ifade eden Varol, "Bebeğime kendim bakıyorum. Şimdilik sadece anneye ihtiyacı var. Bebeğim daha emdiği için birlikte ofisime, adliyeye, hatta her yere birlikte gidiyoruz. İlk olarak bir ay önce benimle birlikte duruşmaya girdi. Mahkeme salonundaki hakimler, avukatlarda beni anlayışla karşılayıp, olumlu bakıyorlar. Benimle birlikte olduğu sürece de bebeğimle duruşmalara gireceğiz. Duruşmalarda sessiz duruyor. Sadece karnı acıktığı zaman ağlıyor" dedi.

Emine İlkay Varol, bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.