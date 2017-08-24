Bebek cilt bakımı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Yeni doğan bir bebeğin cildi nötral pH değerine sahiptir, birinci ayın sonunda asidik pH değerlerine (pH:5.5) ulaşır ve erişkin düzeyine gelir, böylece üzerinde hastalık yapan mikropların sayısı azalır. Bu yüzden bebeklik döneminde dermatolojik testlerden geçirilmiş uygun pH değerlerinde ürünler tercih edilmelidir.

Toplumumuzda bebek cildi ile ilgili doğru bilinen yanlışları ise şöyle sıralayabiliriz:

1- Bebekler göbek düşene kadar yıkanmamalıdır



Toplumumuzda var olan bu düşünce aslında yanlıştır. Eğer bebek doğduktan sonra üzerinde mekonyum ve kan benzeri kirli dokular mevcutsa doğduktan en az 2 saat sonra yıkanmalıdır ve bu kirli dokular uzaklaştırılmalıdır. Bebeğe uygun koşullarda banyo yaptırmak ona zarar vermez.

2- Bebekler sadece su ile yıkanmalıdır





Bebeklerin cilt temizliği için tek başına su yeterli değildir. Dışkı ve ter gibi kirli artıkların ciltten uzaklaştırılması için uygun pH değerlerinde sıvı temizleyiciler ve sabunlar kullanılmalıdır. Bu kirli artıklar ciltten uzaklaştırılmazsa egzamaya neden olabilir.

3- Bebeklerin saçlarına şampuan yapmaya gerek yoktur



Bebeklerin şaçlı derisinde seboraik dermatit dediğimiz konak oluşumunda, kızarıklık ve iltihap olmadan sert kepeklenme ve sarımtırak yağlı bir görünüm olur. Konak oluşumunu engellemenin en etkili yolu uygun şampuanlarla düzenli olarak saçlı deriyi yıkamaktır. Her gün uygulanmasa bile en azından gün aşırı şampuan kullanımı uygundur.

4- Bebekler her gün yıkanmamalıdır



Toplumumuzda doğru bilinen bu uygulama da yanlıştır. Bebeklerde banyo; ölü hücreler, yağ, ter gibi kirli partikülleri deriden uzaklaştırmak için yapılır. Ilık bir su ile banyo yaptırmak bebeğinizde hem ölü deri ve kirli partikülleri uzaklaştırır hem de onu rahatlatır. Yazın gerekirse günde iki kez bile yaptırılabilir, kışın ise gün aşırı banyo yaptırmak bebekler için yeterlidir.

5- Bebeklerin cildine nemlendirici kremler uygulanmaz



Nemlendirici kremler kurumaya meyilli bebek cildini nemlendirir, yumuşatır, su kaybını önleyerek bebek cildinin esnekliğini ve bütünlüğünü korur. Kuruyan bebek cildinin bütünlüğünü kaybederek enfeksiyonlara zemin hazırladığı unutulmamalıdır. Özellikle bebek cilt yapısına uygun nemlendiriciler düzenli olarak her gün masaj yapılarak uygulanabilir.

6- Zeytinyağı, kantoran yağı veya başka bitkisel yağlar bebek cildi için daha az zararsızdır



Toplumuzda doğru bilinen diğer bir yanlış ise doğal bitkisel yağların daha az zararsız olduğudur. Zeytinyağı gibi bitkisel yağlar içinde yoğun miktarda asidik değerde maddeler içerebilir, asit değeri yüksek bu yağlar hassas bebeklerin cilt bütünlüğünü bozarak cilde zarar verebilir. Bu yüzden içeriği ve pH değeri bilinmeyen yağların kullanılmaması daha uygundur.

7- Bebek bakım ürünlerinde birçok katkı maddesi vardır ve bunlar bebeğe zarar verir



Bebek bakım ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri çoğunlukla içerisinde zararlı bakteri ürememesi için koruyucu amaçlı kullanılır. Bu nedenle bebeğe zarar vermeleri gibi bir durum söz konusu değildir, güvenle kullanılabilirler.