Bebek arabasına çarpmamak için! Son anda direksiyonu kırdı ve...

Bursa’da şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Kazalarda yayalar ve sürücülerin ne kadar dikkatsiz olduğu gözler önüne serildi. İlk kazada, yayalara kırmızı yandığı sırada bebek arabasıyla karşıya geçmek isteyen 5 kişi yola çıktı. Bu sırada kendisine yeşil ışık yanan araç sürücüsü yayaları görünce durmaya çalıştı.



2 kişi yola çıkar çıkmaz dururken, bebek arabasını kullanan kadın ve diğer 2 kişi koşar adımlarla karşıya geçmek istedi. Araç sürücüsü direksiyonu kırmasına rağmen bir kişiye çarptı. Bu sırada araç bebek aracına çarptı. Ancak annenin sıkı tutmasıyla bebek arabası devrilmedi. Yere düşen diğer kadın ise bir süre sonra ayağa kalktı.