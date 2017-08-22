Bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

ELAZIĞ’da tatilini geçirdikten sonra Almanya’ya doğru yola çıkan Recep Ersöz’ün kullandığı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale karayolu Çiçekdağı ilçesi yol ayrımında kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazaların oluşmaması için güvenlik tedbiri aldı. Otomobilde sıkışan Recep Ersöz, çocukları Harun ve Timur Ersöz ile eşi Mahten Reyhanla, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahten Reyhanla, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Reyhanla’nın 7 aylık hamile olduğu, bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi.