 Bebeğinizi sağlıklı büyütmenin tüyoları

Sinir sistemi, sindirim sistemi ve böbrek olgunlaşmasına bağlı olarak bebek beslenmesi evrelere ayrılır. İlk 3 – 4 ayda bebeğin yutma refleksi zayıf olduğu için bebek sadece emerek beslenebilir. Bundan dolayı kaşıkla verilen besinleri yutamayabilir. Ayrıca mide asitleri de azdır. Nişasta ve yağ sindirmeye yarayan enzimler gelişmemiştir. Bu nedenle en ideal gıda protein, yağ ve karbonhidrat oranı en mükemmel olan anne sütüdür.

Bebeklerin gelişimi ilk 4-5 ay normal ise 6. aya kadar ek gıdalara ihtiyacı yoktur. Bu dönemde verilecek ek gıdalar anne sütünün tamamlayıcısıdır. Ek gıdaya geçmeden önce bebeğiniz destekli de olsa oturabiliyor olmalıdır. Bebeklerin yatırılarak beslenmesi boğulmaya neden olabilir ve tehlikelidir. Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde yemekleri ağzında çevirebiliyor ve diliyle geriye doğru itebiliyor olmalıdır. Anne sütü almayan bebeğin ek besinlere geçişi daha zordur. Çünkü annenin yediği besinlere bağlı olarak sütün tadı da değişir. Örneğin anne soğan içeren gıdalar tükettiğinde süte de soğan tadı geçer, bebek de soğan tadına alışmış olur. Bundan dolayı anne sütü almayan bebeklerin ek besinlere geçişi daha zor oluyor.





BİR YAŞINA KADAR BEBEĞE BESLENMESİNDE TUZ, ŞEKER VE BAHARAT VERİLMEZ.

-- İlk olarak hafif sebze püresi ile başlanması doğru olur. Çünkü ilk olarak meyveler ile başlandığında daha sonra bebek tatsız ve tuzsuz olan sebzse pürelerini almak istemeyebilir.

-- İlk günlerde tek çeşit başlayın. Bağırsakları yeni gıdalara alıştırmak için bu iyi bir yöntemdir. Ayrıca birkaç çeşit birden başlanırsa ortaya çıkan yan etkilerin hangi gıdaya bağlı olduğunu ayırt edemezsiniz. Her 3-4 günde bir tek çeşit verin. İkinci çeşidi, ilkine alıştıktan sonra verin.

-- Sebze püresi, başladıktan sonra yavaş yavaş arttırılır. Örnek: sebze püresi 1. gün 1 – 2 tatlı kaşığı, ertesi gün 3-4 tatlı kaşığı, 3. gün 7-8 tatlı kaşığı, 4. gün yarım kase ve 5. gün 1 kase olarak giderek arttırılır. Amaç yine bağırsakları zorlamadan alıştırmaktır.

-- İlk ek besinleri öğle öğününde ve aç karna deneyin: tok bebek yeni gıdaları reddedebilir.

-- Verilecek miktarı bebeğinize bırakın.

-- Bebek, almadığı besinler için zorlanmamalı, bir süre( yaklaşık bir hafta sonra) sonra tekrar denenmelidir.

-- Bebeğinizi beslerken gülümseyin ve ona pozitif enerjinizi yansıtın.

-- Her yeni gıdadan sonra kakada bazı değişiklikler olabilir( ishal, sert kaka, sık veya geç kaka yapma, gaz vs.).

-- Anne sütüne kesinlikle devam edin. Bebeğe ek gıda verdikten hemen sonra bile emzirebilirsiniz. Bebeğinize beslenme alışkanlığı kazandırırken ödül veya ceza yöntemi uygulamayın. Neyi yemeleri gerektiği konusunda baskı ve kısıtlama uygulamayın.

-- Bebekler ek besinleri çiğneyemediklerinde dilleri ile iterler; anneler de bebeğin bu besini sevmediğini sanır. Oysa çocuk dilini toparlayamadığı için besinleri iter. Bunu önlemek için, besinler az miktarlarda verilmelidir.

-- Ek besinlere başlandıktan sonra anne sütü vermeye devam edilmelidir.

-- Meyve suları yoğun karbonhidrat içerdiği için ( bir bardak portak suyu için 3yada 4 portak sıkıldığını düşünürseniz) bazen ishale neden olabilir ve bebeğe gereğinden fazla kalori yüklemiş oluruz. Ayrıca meyvenin posasını kullanmamış oluruz. Bundan dolayı meyve püresi şeklinde kendi bütünlüğü içinde verilmesi daha doğrudur.

-- Yemek suları ile beslenmenin hiçbir besin değeri yoktur.

-- Kemik suyunun hiçbir besleyici değeri yoktur.

-- 11-12 aydan önce inek sütü kesinlikle verilmemelidir. Aksi takdirde bebekte alerji, kansızlık, kabızlık gibi istenmeyen yan etkiler ortaya çıkar

-- Bir yaştan önce bal vermeyin.

-- Bebeğin yiyeceklerine acı ve baharat koymayın.

-- Yemek hazırlarken hijyene dikkat edin.

-- Ek besinleri mevsimine göre, bütçenize uygun ve en taze, en bol, en ucuz sebze ve meyvelerden seçin.

YEMEK SAATLERİNİ BEBEĞİNİZE BIRAKIN

Bizler sabah gün içinde üç öğün yeriz ve buna çocuklarımızın, hatta bazen bebeklerimizin de uymasını isteriz. Fakat çocuklarımız bizimle aynı saatte acıkmayabilirler, öğünlerde zorlama çocukta isteksizlik, reddetme, huzursuzluk ve anksiyeteye yol açabilir. Bu nedenle yemek saatlerinde katı olmamak ve bebeğin istekli olmasını beklemek gerekir.



Uzm. Dr. Erkan Aslan ek besinlere 4. aydan erken başlanmaması aksi takdirde besinlere tahammülsüzlük, ishal, alerji ve uzun vadede demir eksikliği ve kansızlığın ortaya çıkabileceğini söyledi.

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