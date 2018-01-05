Bebeğin cenazesi kilise savaşının ortasında kaldı

Ukrayna’da kendisini 8’inci kattan atarak intihar eden sarhoş bir adam, babasının dolaştırdığı 1 yaşındaki çocuğun üzerine düşerek ölümüne sebebiyet verdi. Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporizhia kentinde yaşanan olaydan sonra aile, bebeği defnetmek için kiliseye götürdü. Ancak Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan kilise, bebeğin kendilerinden vaftiz edilmediğini, Kiev Patrikhanesi’ne bağlı bir kilisede vaftiz edildiğini söyleyerek bebeğin defnini reddetti.

'ÜZGÜNÜM AMA KURALLAR BÖYLE'

Annenin yalvarması da bir işe yaramadı. Bunun üzerine ölen bebeğin öfkeli babası, rahibe saldırdı. Kilise içindeki arbede sonrası aile kiliseden çıkarıldı.Bebeği reddeden rahip Yevgen Molçanov, “Üzgünüm ama geçemeyeceğim bazı çizgiler var. Kiev Patrikhanesi tarafından vaftiz edilen bir çocuğun vaftizi sayılmaz. Kiev Kilisesi, bir sahtekarlıktır” dedi.

Kiev Patrikhanesi ise olaya ilişkin bir açıklama yaparak Moskova Patrikhanesi’nin çocuğun defnini reddetmek için resmi bir belgesi olmadığını, tamamen keyfi hareket ettiğini bildirdi.

SOVYETLER DAĞILINCA BAŞLADI

Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından bu yana Moskova Patrikhanesi ve Kiev Patrikhanesi ayrı. Son yıllarda Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar da bu ayrılığı körüklüyor.