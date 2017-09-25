Nevin Şimşek'ten açıklama: "Bebeğimizin adını 'Zafer' koyacaktım"

Genç şarkıcı geçirdiği zor günleri katıldığı programda şu sözlerle dile getirdi: Mehmet Ali bana 'Maddi durumum iyi değil. Oğlum Ali Sadi'nin geçen ayki nafakasını bile ödeyemedim. Zaten yazdan yaza çalışıyorum. Çocuğu aldır ilişkimiz eskisi gibi devam etsin' dedi. Sonra bir arkadaşı evime kadar gelip 'Mali senin 1 senelik kiranı ödeyecek, bebeği aldır' dedi.

Maddi olarak gerçekten zor durumdayım. Single'ı bile kredi çekip yaptım. O yüzden kabul ettim. 1 yıllık kiram 35 bin TL. Hamile olduğumu 30 Ağustos'ta öğrenmiştim, adını Zafer Bayramı'ndan dolayı Zafer koyacaktım. Geçen pazartesi bebeği aldırdım. Yanımda Mehmet Ali'nin bir arkadaşı vardı. Kürtaj sonrası Mehmet Ali'yi görüntülü arayıp 'Zafer artık yok' deyip karşılıklı kahkahalar attılar. Arabanın arka koltuğunda Mehmet Ali'nin arkadaşı elime 5 bin dolar (17 bin TL) sıkıştırdı. O gün Mehmet Ali'nin evine gittim ama o yoktu. Bir daha da telefonlarıma çıkmadı.

ŞARKICI NEVİN ŞİMŞEK KİMDİR?

Kiralık Aşk dizisinde yaptığı şarkıyla çıkış yakalayan Nevin Şimşek magazin gündemine Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olarak düştü. Herkesin konuştuğu isim olan Nevin, henüz 23 yaşında. İstanbul doğumlu olan genç şarkıcı Çarkıfelek yarışmasına katılmıştı. İnstagram'dan sık sık fotoğraflar paylaşan Nevin Şimşek herkesin ilgi odağı durumunda.