Beach club saldırganına kıskaç: 120 kişilik ekip oluşturuldu

Göltürkübükü Mahallesi’ndeki Çilek Beach Club’a geçen 30 Temmuz’da saat 03.00 sıralarında gelen bir kişi, iddiaya göre önce Sess Beach Club’ı sordu. Hemen yan taraf olduğunu öğrenince de o tarafa yöneldikten bir süre sonra belindeki üzerindeki iki tabancayı çıkarttı, rastgele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 400 kişinin eğlendiği her iki beach clubta büyük panik yaşandı. Saldırıda vurulan Sess Beach Club’ta komi olarak çalışan 21 yaşındaki Furkan Say öldü, aynı yerdeki garson 28 yaşındaki Nesibi Günenç ile Çilek Beach Club’ta çalışan garson 29 yaşındaki Yasin Kaya, müşterilerden sunucu Jess Molho’nun eşi 36 yaşındaki Zeynep Molho ve 24 yaşındaki M.K. yaralandı.

120 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDU

Kaçan çifte tabancalı saldırgan ile ona yardım ettiği belirlenen bir kişinin yakalanması içinÿ jandarma ve polis birimleri toplam 120 kişilik ekip oluşturdu. Ekipler, olayın meydana Keleş Harım Caddesi’ndeki 16 işletme ile 5 villadan alınan güvenlik kamerası kayıtları ile Yokuşbaşı, Güvercinlik ve Göltürkbükü mahallelerindeki MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 1200 saatlik kamera kaydı titizlikle incelenirken, saldırganın olaydan 4 gün önce iki mekana tatilci gibi gelip güneşlendiği ve denize girip, keşif yaptığı ortaya çıktı.

SALDIRGANIN ARKASINDAN ATEŞ EDEN KİŞİ ARANIYOR

Olayla ilgili jandarmanınÿifadesine başvurduğu kişilerin sayısıÿ30’a ulaştı. İfadesi alınanlar arasında mekanların işletmecileri ve çalışanları da yer aldı.

Soruşturma sürerken, ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı.ÿAteş açıp 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayarak kaçan şüphelinin peşinden koşan beach clubtaki bir müşterinin ateş ettiği belirlendi. Bir tanığın ifadesinden yola çıkan jandarma, şüphelinin arkasından ateş eden kişinin bulunması için de çalışma başlattı.

Jandarma ve polis yetkilileri, saldırgan ve kendisini otomobilde bekleyerek kaçışına yardımcı olan bir kişinin yakalanmasının an meselesi olduğunu söyledi.

SALDIRGANI GÖRMEMİŞ

Televizyon sunucusu Jess Molho, saldırıda sırtından vurulan ve kaburgasını kırıp, cildinin altında kalan kurşun ameliyatla çıkarılan eşi Zeynep Molho’nun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Kaburgasında kırıklar bulunan eşinin bir süre daha hastanede tedavi altında kalması gerektiğini belirten Molho, "Allah’a şükür operasyon başarılı geçti. Ben yoğun işlerim nedeni ile İstanbul’a döndüm. Zeynep hastanede kaldı, tedavisi sürüyor. Operasyon sırasında tespit edilen kaburgalarındaki kırıkların hayati tehlike yaratmadığı belirtildi. Zeynep’in saldırganı gördüğü iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Zeynep olay anında kendisini yere atarak korumaya çalışmış" dedi.

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