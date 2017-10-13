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BDDK'dan hisse devri ve şirket kuruluş izni

AA
13.10.2017 - 12:23 | Son Güncelleme:

BDDK, Merrill Lynch Yatırım Bank AŞ'deki hisse devrine ve Turkcell Özel Finansman AŞ unvanlı bir finansman şirketinin kurulmasına izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Merrill Lynch Yatırım Bank AŞ'deki hisse devrine ve Turkcell Özel Finansman AŞ unvanlı bir finansman şirketinin kurulmasına izin verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada Bank of America Corporation yapısı içerisinde öngörülen yeniden yapılandırma süreci sonucunda, Merrill Lynch Yatırım Bank AŞ'de (banka) dolaylı pay sahibi olan Bank of America Global Holdigs S.a.r.l. ile Merrill Lynch International Incorporated’in bankadaki dolaylı pay sahipliğinin yüzde sıfıra düşmesine ve BofaML Jersey Holdings Limited'in bankada yüzde 100 dolaylı pay sahibi olmasına izin verilmesi hususları kapsamında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (kanun) çerçevesinde başvuru yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Bank of America Global Holdigs S.a.r.l. ile Merrill Lynch International Incorporated'in bankadaki dolaylı pay sahipliğinin yüzde sıfıra düşmesine, BofaML Jersey Holdings Limited'in bankada yüzde 100 dolaylı pay sahibi olmasına izin verildiği belirtildi.

Öte yandan BDDK, Turktell Bilişim Servisleri AŞ, Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri AŞ, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme AŞ, Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ve Superonline İletişim Hizmetleri AŞ tarafından "Turkcell Özel Finansman AŞ" unvanlı bir finansman şirketinin kuruluşuna izin verdiğini bildirdi.

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