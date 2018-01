BBP'den Afrin açıklaması: Harekatın sonuna kadar yanındayız

Destici, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin kuzeyinde uzun bir süredir PKK'nın uzantısı YPG ve PYD'nin, CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) desteğiyle kendisine bir alan açmaya, oraya yerleşmeye ve hayalindeki bir terör devletini kurmaya çalıştığını belirtti.



Türkiye'nin, uzun zamandır ABD'ye bunu kabul etmeyeceğini, bu duruma müsaade etmeyeceğini YPG, PYD'nin de aynen DEAŞ, PKK gibi terör örgütü olduğunu ısrarla söylediğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:



"Sadece ABD'ye değil, bunu Rusya, İran ve o bölgedeki bütün koalisyon güçlerine anlattı. Fakat ne yazık ki ne ABD ne de Rusya PKK, YPG, PYD'yi desteklemeden, onu silahlandırmaktan, alan açmaktan geri durmadı. Türkiye'nin artık sabrının tükendiği noktaya gelindiğinde de Türkiye açık ve net olarak bizzat Cumhurbaşkanı tarafından müdahale edileceğini buna müsaade edilmeyeceğini ve Türkiye'nin bu hususta hiç kimsenin gücünü ve kararını sınamaması gerektiğini de çok kararlı bir şekilde ifade etti. Fakat buna rağmen ABD, YPG'ye destek olmaya devam etti. En nihayetinde dün Afrin operasyonu başladı. Öncelikle bu operasyonun devletimiz, ülkemiz, milletimiz ve kardeş coğrafyamız, Suriye için hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun ve onları muzaffer kılsın."



- "Afrin harekatı uluslararası hukuka uygun"

Destici, Afrin'e yönelik harekat ile birlikte bütün dünyanın Türkiye'nin ciddiyetini, kararlılığını ve gücünü gördüğüne dikkati çekti.

Destici, şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'nin sınanacak ya da test edilecek bir ülke olmadığını, Türkiye'nin istediği anda, istediği noktalara operasyon yapabileceğini ve bölgemizde Türkiye'nin 'Evet' demeyeceği, onaylamayacağı, kabul etmeyeceği hiçbir planın veya projenin de uygulanamayacağını göstermiş oldu. Türkiye bunu hangi gerekçelere dayandırarak yaptı? Buraya da baktığımız zaman Türkiye'nin bu Afrin harekatının tamamen uluslararası hukuka da uygun, meşru olduğunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türkiye hem uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını hem BM Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleden kaynaklanan haklarını, BM ana sözleşmesinde yer alan meşru, müdafaa hakkını kullanarak ve bütün bunları yaparken de Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek bunu yaptığını ilan etti."



- "Harekatı başlatan hükümeti tebrik ediyorum"

Destici, Türkiye'nin daha önceden Suriye'deki etnik ve mezhebi temelli bir bölünmeye asla ve kata müsaade etmeyeceğini çok güçlü şekilde dile getirdiğini aktardı.



Türkiye'nin, CENTCOM-PKK iş birliğinde güneyinde bir terör devleti kurulmasına asla ve kata müsaade edemeyeceğine işaret eden Desteci, şu görüşlere yer verdi:



"Bu tehdidi ve tehlikeyi ortadan kaldırma adına dün başlayan bugün kara harekatıyla devam eden Afrin harekatına destek vermek Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan her kişinin görevidir, BBP olarak düşmana, düşman denilerek, yapılan her hareketin, harekatın, hamlenin sonuna kadar yanındayız. Bu sadece bizim değil, her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının da boynunun borcudur. BBP başından itibaren Suriye'nin kuzeyinde ya da Irak'ın kuzeyinde PKK, PYD, YPG gibi hiçbir terör varlığına müsaade edilmemesi gerektiğini ve dolayısıyla da bu anlamda her türlü harekatın yapılması gerektiğini ve bunu da sonuna kadar desteklediğini ifade etmişti. Bu harekatın başlamasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Harekatı başlatan hükümeti de tebrik ediyor ve destekliyorum. İnşallah darısı Mümbiç'e, Sincar'a diyorum."

- "İnşallah bir şehit olmadan bu operasyon tamamlanır"



Destici, bütün dünyanın ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin haklı bir operasyon gerçekleştirdiğini bildiğini vurguladı.

Türkiye'nin kararlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve büyük Türk milletinin gücü karşısında hiç kimsenin duramayacağını ve herkesin geri adım atacağını belirten Destici, şunları kaydetti:



"Hem ABD'nin şu anki bu operasyondan sonra yaptığı açıklamalar, Rusya'nın birliklerini Afrin'den başka bir yere kaydırması işte bizi haklı çıkardı. Türkiye'nin kararlılığı karşısında kimsenin bölgede direnemeyeceğini ve bölgede Türkiye'ye rağmen bir plan kuramayacağını da bütün dünya bu vesileyle görmüş oldu. Operasyonu haklı bularak destekleyen Avrupa ülkeleri ve diğer dünya devletlerini de Türk-İslam coğrafyasındaki kardeş ülkelerimize de teşekkür ediyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki inşallah birilerin rüyaları, hülyaları hevesleri kursağında kalır ve inşallah bir şehit olmadan bu operasyon tamamlanır. Mehmetçiğimiz de sağ ve salim bir şekilde operasyonu tamamlar ve diğer operasyonlara da başlar inşallah."



- "BBP, ittifakın içinde ve yanındadır"

Destici, bir gazetecinin "seçim ittifakına" yönelik soruna ise şu yanıtı verdi:

"Önümüzdeki seçimlerle ilgili milli ve yerli olanların, milliyetçilerin ve maneviyatçıların, daha da açık ifadeyle AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlayan ittifak görüşmelerinin yanında, içinde olduğumuzu ve sonuna kadar da bu ittifakın yanında duracağımızı, BBP'nin bu ittifakın içinde yer alacağını ifade ettik. BBP, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlayan ve sürdürülen bu ittifak çalışmalarının yanında, içindedir. Dolayısıyla BBP bu ittifakın içinde yer alacaktır Allah'ın izniyle."