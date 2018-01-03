BBP Genel Merkezi'nde yangın

Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.



Parti görevlileri, binanın 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada bir patlama sesinin duyulduğunu, yangının da patlamanın ardından çıktığını belirtti.







KARABULUT: KLİMA PATLADI

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut patlamanın Destici'nin makam odasındaki klimada meydana geldiğini ve bu patlamanın yangına sebep olduğunu söyledi.

DESTİCİ'DEN AÇIKLAMA

Gazetecilere açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şunları söyledi:

Odam boştu. Özel kalem müdürüm bir patlama sesi duyuyor. İçeri girdiğinde her tarafı duman kapladığını fark ediyor.

İçeri girip havalandırmak isteyince kendisi hareket edemez hale geliyor diğer arkadaşlar ona yardım ediyor.

Klimadan da çıkmış olabilir. İtfaiye inceleme yaptı şimdi emniyet inceleme yapıyor. Sonrasında ortaya çıkacak.

SABOTAJ İDDİASI

Şu anda bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. İnceleme sonucunda verilecek rapora göre hareket edeceğiz. Ama şu anda o yönde gelen bir bilgi yok.





