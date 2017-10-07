BBC, Türkiye’nin Somali üssünde: Tanklar ve İHA'lar nöbette

GEÇEN ay Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın katılımıyla açılan askeri üs, başkent Mogadişu’da, Hint Okyanusu kıyısında bulunuyor.

Askeri üssü ziyaret eden BBC Somali Servisi’nden Alinur Hassan, üssün Somali’deki en büyük üs olduğunu ve içinde lojmanların yanı sıra 4 kilometrekarelik eğitim alanı ile stadyumun da yer aldığını belirtiyor.

200 ASKER KONUŞLANDIRILDI

Türkiye’nin askeri üssün inşası için 50 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Üssü korumak ve Somalili askerleri eğitmek için 200 Türk askeri konuşlandırıldı. Eğitimin amacı, Somali merkezi hükümetinin radikal Eş Şebab örgütüne karşı mücadelesini güçlendirerek, daha fazla bölgeyi kontrolü altına almasını sağlamak. Hassan, “İyi donanımlı Türk askerleri üste her yerde, üssün önünde 10 tank bekliyor. Üssün dışında insansız hava araçları (İHA) hareketleri izlemek için uçuyor” diyor.

Türkiye, ilk aşamada bin 500 olmak üzere toplamda 10 bin Somalili askeri eğitecek. Bu, Somali ordusunun yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Hassan, Türk ordusunun merkezi Somali hükümetine desteğinin neden önemli olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Afrika Birliği Barış Gücü kapsamında, Somali’de zayıf merkezi hükümeti korumak için bulunan yaklaşık 24 bin askerin, 2018’den itibaren geri çekilmesi planlanıyor. Bu yüzden, Türk askeri eğitim üssü, hükümetin sırtını dayayacağı askerleri yetiştirecek.”

Hulusi Akar

EĞİTİM VE ASKERİ DONANIM

Bu eğitim aynı zamanda Somalili askerlere verilecek ilk düzenli eğitim olacak. Hassan, “Somali Genelkurmay Başkanı Ahmed Jimale Gedi, Somalili güçlere eğitim veren diğer ülkelerin askeri ekipman sağlamadığını ancak Türkiye’nin askeri üste eğitime başlayan askerleri çoktan tam ekipmanla donattığını ve bu eğitimin Somali ordusunun ilk resmi eğitimi olduğunu, daha önceki eğitimlerin kısa eğitimler şeklinde gerçekleştiğini açıkladı” diyor.

İLİŞKİLER NASIL GELİŞTİ

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin hızla gelişmesi, 2011 yılına dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o yıl başbakan sıfatıyla kıtlıkla boğuşan ülkeyi ziyaret etmişti. Türkiye son altı yılda Somali’ye yüz milyonlarca dolar yardımda bulundu. Alinur Hassan, “Somalililer, Erdoğan 2011’de bu ülkeyi ilk kez ziyaret ettiği ve insani yardım sağladığından beri Türk desteğine güveniyorlar” diyor.

Bu ziyaret sonrası, iki ülke arasındaki ticaret hacmi de önemli düzeyde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye 2010 yılında yaklaşık 5 milyon dolar olan ihracatını 2016 yılında yaklaşık 116 milyon dolara çıkardı.

Türkiye ülkede havaalanı terminali, yollar, hastaneler, okullar ve camiler inşa ederken, Türkiye’de eğitim görmek isteyen Somalili öğrencilere de burs sağlıyor.

Somali’deki limanların çoğunu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli DPworld şirketi işletiyor. BAE’nin de ülkede askeri üsleri bulunuyor.