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Bazı yiyeceklere alerjiniz olduğuna dair 5 işaret

Bazı besinler, bazı insanlarda olumsuz etkilere neden olabilir. Fakat her türlü olumsuz belirtiyi alerji olarak adlandırmak yanlıştır. Alerjinin ne olduğunu, belirtilerini, önlemlerini bilmekte fayda vardır. İşte her yönüyle besin kaynaklı alerjiler…

Kaynak: Doğan Burda
08.01.2018 - 14:34 | Son Güncelleme :

Besin bazlı alerji nedir?

Besin alerjisi besin reaksiyonları başlığı altındadır. Tek başına veya farklı bir besinle tüketilen bazı besinlerin immünolojik veya immünolojik olmayan etkenleridir. Bu reaksiyonlar en kısa süre içerisinde fark edilerek, önlemler alınmalıdır.

Bazı yiyeceklere alerjiniz olduğuna dair 5 işaret

Genellikle hangi besinler alerjiye neden olmaktadır?

Alerjiye sebebiyet veren birçok besin vardır. Bunlardan bazıları balık, kuru baklagiller, baharatlar, kabuklu kuruyemişler, kabuklu deniz ürünleri, et türleri, tahıllar, çikolatadır. Tabii ki alerjiye neden olan besinler sadece bu saydıklarımız değildir.

Bazı yiyeceklere alerjiniz olduğuna dair 5 işaret

Belirtiler nelerdir?

Alerjiler birçok farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Sindirim sisteminde görülenler hazımsızlık, kusma, gurultu, rektumda kaşıntı gibi belirtilerle; sinir sisteminde görülenler anksiyete, baş ağrısı, uyku hali, durgunluk, keyifsizlik, ağlama nöbetleri, hiperaktiflik, sinirlik gibi belirtilerle; genitoüriner olarak görülenler idrarı kontrol edememe, vajinal kaşıntı gibi belirtilerle; kas iskelet sisteminde görülenler gerginlik, göğüs ağrısı, eklem ve kas ağrıları gibi belirtilerle; solunumda görülenler nabız hızının artması, hırıldama, kızarma, üşüme, karıncalanma gibi belirtilerle; gözlerde görülenler sulanma, şaşılık, ışıktan rahatsız olma, kaşıntı, kızarma, şişme gibi belirtilerle; deridekiler terleme, ürtiker, karıncalanma, üşüme ateş gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır.

Bazı yiyeceklere alerjiniz olduğuna dair 5 işaret

Besin alerjisi için nasıl önlemler alınmalıdır?

Besin alerjisi için alınacak birtakım önlemler ile alerjiler önlenebilir. Tanısı koyulan alerjik besinleri tüketmemeye çalışın. Eğer alerjik bir reaksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir diyetisyene danışın. Diyetisyen, tüketemediğiniz alerjik besinin alternatifini sizin için bularak beslenme programınıza dâhil etmeye yardımcı olur. Besinlerin etiketlerini okuyun. Eğer alerjik besin sınıfında değerlendirdiğiniz bir besinin içinde bulunan madde başka bir besinde de varsa, aynı şeyleri yeniden yaşayabilirsiniz.

Bazı yiyeceklere alerjiniz olduğuna dair 5 işaret

Son olarak etiket okumaktan vazgeçmeyin

Bir önceki maddede besin alerjisi için nasıl önlemler almanız gerektiğini açıklamıştık ve etiket okumanın ne kadar önemli olduğuna yer vermiştik. Fakat bu maddeyi tekrardan hatırlatmakta fayda var. Söylediğimiz gibi etiket okumaktan vazgeçmeyin. Çünkü alerjik tanısı koyulan bir besin içeriğindeki katkı maddesinden dolayı size alerji yaşatıyor olabilir. Ve bu madde başka besinin içindeyse yine aynı şeyleri yaşamanız anlamına geliyor. Bu yüzden yeni bir ürün veya her zaman aldığınız bir ürünü alırken muhakkak etiket okuyun. Çünkü sürekli aldığınız ürünlerin besin içeriği bazen değişebilmektedir.

Etiketler: alerji belirtileri , besin alerjisinin işaretleri , besin alerjisinin belirtileri
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