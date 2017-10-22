'Bazı uygulamalara karşı olduğumuzu, Rusya'ya söyledik'

Zeybekci, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen “Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. Dönem Toplantısı”na ilişkin soruları yanıtladı.

İki ülkenin ticari ilişkilerinde, Kasım 2015’ten sonra her şeyin yasaklandığı, negatife gitti bir sürece girildiğini anımsatan Zeybekci, “Ancak biz hiçbir engel koymadık. Ama gördük ki, Rusya, bize koymuş olduğu engelleri kaldırma konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Biz de bu konuda kendilerini sabırla bekledik. Bazen de bazı şeylerde kontrollü bir şekilde karşılık vererek onları bu konuda adım atma konusunda teşvik etmeye çalıştık.” diye konuştu.

KEK toplantısının ardından gelinen noktada, Kasım 2015’ten sonra konan yasakların tamamının kaldırıldığının artık söylenebileceğine işaret eden Zeybekci, “Fiili olarak yasağa tabi olan hiçbir ürün yok artık. Bazı ufak uygulamalar var, bunlara da karşı olduğumuzu Rus tarafına altını çizerek söyledik.” ifadelerini kullandı.

Bu uygulamaların, özellikle domates ithalatının belirli şirketlerden, belirli miktarlarda yapılmasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Zeybekci, “Bu bizim için sürdürebilir değil. Çünkü bizim üzerimizde de siyasi baskı var. Bu baskı, Türkiye’deki ihracatçıların haklı tepkileriyle alakalı.” değerlendirmesinde bulundu.

"Hassasiyetlerimiz karşılanırsa Rusya'dan et ithal edebiliriz"



Rusya’nın da Türkiye’ye kırmızı ve beyaz et ihraç etmek istediğini anlatan Zeybekci, “Bizim de bu konuda hassasiyetlerimiz var. Bu hassasiyetleri tamamlayan şirketlerden bu ürünleri almakla ilgili bir problemimiz yok. Alabiliriz, çünkü Türkiye olarak biz büyükbaş ithal eden bir ülkeyiz.” dedi.

Zeybekci, Türkiye’nin Avustralya, Uruguay, Brezilya ve Bosna Hersek gibi ülkelerden büyükbaş ithal edildiğini anımsatarak, “Rus şirketlerin, Tarım Bakanlığımızın büyükbaşla ilgili standartlarını, hassasiyetlerini karşılaması halinde buradan da ithal ederiz. Sonuç itibarıyla Rusya, 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizin olduğu ekonomik bir müttefiğimiz.” şeklinde konuştu.

"SAVUNMA, ULAŞTIRMA, HİZMET GİBİ ALANLARDA ORTAK ÜRETİM ÇOK ÖNEMLİ"



Rusya ile hizmet, sağlık, metalürji, makine ve teknolojileri, savunma sanayi, haberleşme ve ulaştırma gibi alanlarda teknik, teknolojik işbirliklerinin ve ortak üretimin son derece önemli olduğunun altını çizen Zeybekci, şunları kaydetti:

“Türkiye ile Rusya, birbirini tamamlama anlamında belki de dünyanın en uygun iki ülkesi. Bu iki ülkenin yer altı, yer üstü zenginlikleri, üretim kabiliyetleri ve dağıtım-tüketim ağlarına olan yakınlıklarını bir araya getirdiğimiz zaman 100 milyarlık dolarlık ticaret hacmi son derece kolay ulaşılabilecek bir hale geliyor. Yerli para kullanımıyla ilgili de siyasi mutabakat var. Her iki ülkenin merkez bankalarının swap anlaşmalarındaki detayları yerine getirmesiyle, iki ülkenin bu konuda milli paralarıyla alışveriş yapmalarının tam anlamıyla ekonomik özgürlük anlamında da güzel bir sonuç olacağını düşünüyorum.”



