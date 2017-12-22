Bazı Müslüman ülkeler susarken o konuştu! ABD'ye meydan okudu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı oylandı. 128 ülkenin oylarıyla tasarı kabul edildi. 9 ülke ABD'nin kararını desteklerken, 35 ülke çekimser kaldı.

"DÜNYA SATILIK DEĞİL ABD"

BM'deki oylamadan önce konuşma yapan Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada, Filistin'e sahip çıktı ve ABD'nin sözünden çıkmayan bazı sözde Müslüman liderlere ders niteliğinde konuşma yaptı. Moncada, "Buradan ABD hükümetine sesleniyorum. Dünya satılık değildir, dünya satılık değildir. Artık Birleşmiş Milletleri provoke etmeyi sonlandır" ifadelerini kullandı.

TASARI KABUL EDİLDİ

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı. Oylama öncesi BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye tepki göstererek "BM üyesi bir ülke diğer diğer üyeleri tehdit etti. Bazıları ise gelişme yardımlarının kesilmesiyle tehdit edildi. Bu kabul edilemez. Türkiye asla Kudüs’ü yalnız bırakmayacaktır. Filistin halkı asla yalnız kalmayacaktır. Dünya beşten büyüktür" dedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" ifadeleriyle tehditkâr tutumunu sürdürdü.