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    Bazı ilçelerde iki yol: Ya meslek ya imam hatip

    Gülseven ÖZKAN
    07.11.2017 - 09:36 | Son Güncelleme:

    Öğrencilerin yüzde 90’ının liselere ‘adrese dayalı’ yerleştirilecek olması akıllara, herkesin evine yakın yerde istediği okul türünün olup olmadığı sorusunu getirdi.

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) e-Okul sistemine göre Adıyaman’ın Tut, Sincik, Samsat ve Gerger ilçelerinde hiç Anadolu lisesi yok. Birer imam hatip lisesinin olduğu dört ilçede Anadolu lisesi ihtiyacı, Çok Programlı Anadolu Liseleri (ÇPL) ile karşılanmaya çalışılıyor. Şırnak’ın Beytüşşebap; Bingöl’ün Adaklı, Kiğı, Yayladere, Yedisu; Siirt’in Eruh ve Tillo ilçelerinde de durum aynı. Okul müdürleri nüfus az olduğu için Anadolu lisesi yerine, içinde Anadolu, mesleki ve istenirse imam hatip sınıflarının açılabildiği ÇPL’nin bulunduğunu söyledi. İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar’da üçü kız olmak üzere yedi imam hatip, yedi Anadolu, bir çok programlı Anadolu, 14 mesleki ve teknik lise bulunuyor. Kağıthane’de sekiz meslek, beş imam hatibe karşın sadece iki Anadolu lisesi var. Bazı ilçelerde de Anadolu lisesi fazla görünüyor ancak aralarında sınavla öğrenci alacak ‘proje okul’lar yer alıyor. Bu durumda adrese dayalı sistemle kayıt yapılacak Anadolu lisesi sayısı azalıyor. Uzmanlar, öğrencilerin istedikleri okul türüne gidebilmesi için Bakanlığın yoğun bir çalışma yapması gerektiğini söylerken, bu durumun göçlere neden olacağının altını çiziyor. Ayrıca bunun sınava ilgiyi artıracağı görüşündeler.

     

     

     

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