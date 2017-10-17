Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>‘Bazen okumadan ödül veriyoruz’

    ‘Bazen okumadan ödül veriyoruz’

    Gürsel KÖKSAL
    17.10.2017 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Pazar günü sona eren Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen ‘Kapalı Kapılar Arkasında / Edebiyat Ödüllerinin Jürileri Nasıl Çalışıyor?’ konulu panelin konuşmacılarından Türkiye PEN Başkanı, gazeteci – yazar Zeynep Oral, yaptığı açıklamalarla dinleyicileri şaşırttı.

    AMERİKAN Publishing Perspectives dergisi Genel Yayın Yönetmeni Porter Anderson’un yönettiği panelde, Avrupa Birliği Genç Edebiyatçılar Ödülü Jürisi üyesi olarak katılan Zeynep Oral’la birlikte Fransa’nın en büyük ödüllerinden Goncourt’un jüri üyesi, Magazine Litteraire Genel Yayın Yönetmeni Pierre Assouline, Alman Kitap Ödülü jürisinden, TV kanalı ORF’nin Edebiyat Bölümü Şefi Katja Gasser ile Singapur’dan yayınevi yöneticisi (Epigram) Edmund Wee konuştu. Konuşmacılar, her yıl binlerce yazarın, binlerce kitabının yayınlandığı dünyada dağıtılan ödüllerin asla ‘adil’ olamayacağını vurguladı.

    BU BİR TAVIR
    Bu çerçevede ödül jürilerinin nasıl çalıştığına dair bilgiler veren Zeynep Oral, “Bazen de hiç okumadan ödül verdiğimiz oluyor” dedi. Bunun zaman zaman yaşanan anti-demokratik gelişmelere tavır olarak gerçekleştiğini belirten Oral, resmi ağızlardan kadın düşmanı açıklamaların ardından kadın haklarıyla ilgili yayınlara verilen ödülleri örnek gösterdi.

    YİNE ŞAŞIRTTI
    Zeynep Oral, “Türkiye’den yazarların bu kadar çok uluslararası ödül almasını istemiyorum” diyerek de dinleyicilere şaşırttı. Ancak daha sonra bu ödüllere aynı zamanda çok sevindiğini çünkü Aslı Erdoğan gibi yazarların bu ödülleri ‘çok iyi yazar oldukları’ için aldıklarını vurguladı. Zeynep Oral, ödüllerin birer ‘siyasi araç’ olarak görülmesine karşı çıkarken, hapisteki ya da baskı altındaki yazarların, gazetecilerin aldığı uluslararası ödüllerin elbette yararlı olduğunu vurguladı.

     

    Etiketler: Frankfurt Kitap Fuarı , edebiyat ödülleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri