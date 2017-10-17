‘Bazen okumadan ödül veriyoruz’

AMERİKAN Publishing Perspectives dergisi Genel Yayın Yönetmeni Porter Anderson’un yönettiği panelde, Avrupa Birliği Genç Edebiyatçılar Ödülü Jürisi üyesi olarak katılan Zeynep Oral’la birlikte Fransa’nın en büyük ödüllerinden Goncourt’un jüri üyesi, Magazine Litteraire Genel Yayın Yönetmeni Pierre Assouline, Alman Kitap Ödülü jürisinden, TV kanalı ORF’nin Edebiyat Bölümü Şefi Katja Gasser ile Singapur’dan yayınevi yöneticisi (Epigram) Edmund Wee konuştu. Konuşmacılar, her yıl binlerce yazarın, binlerce kitabının yayınlandığı dünyada dağıtılan ödüllerin asla ‘adil’ olamayacağını vurguladı.

BU BİR TAVIR

Bu çerçevede ödül jürilerinin nasıl çalıştığına dair bilgiler veren Zeynep Oral, “Bazen de hiç okumadan ödül verdiğimiz oluyor” dedi. Bunun zaman zaman yaşanan anti-demokratik gelişmelere tavır olarak gerçekleştiğini belirten Oral, resmi ağızlardan kadın düşmanı açıklamaların ardından kadın haklarıyla ilgili yayınlara verilen ödülleri örnek gösterdi.

YİNE ŞAŞIRTTI

Zeynep Oral, “Türkiye’den yazarların bu kadar çok uluslararası ödül almasını istemiyorum” diyerek de dinleyicilere şaşırttı. Ancak daha sonra bu ödüllere aynı zamanda çok sevindiğini çünkü Aslı Erdoğan gibi yazarların bu ödülleri ‘çok iyi yazar oldukları’ için aldıklarını vurguladı. Zeynep Oral, ödüllerin birer ‘siyasi araç’ olarak görülmesine karşı çıkarken, hapisteki ya da baskı altındaki yazarların, gazetecilerin aldığı uluslararası ödüllerin elbette yararlı olduğunu vurguladı.