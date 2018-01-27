Baz istasyonunda bürokrasiye son

Yeni düzenlemeyle ücreti yatırılmasına rağmen 20 günde verilmeyen yer seçim belgesi, verilmiş sayılacak; mobil istasyonlar için de yer seçim belgesi alınmasına gerek olmayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’, dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle ilgili açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 4.5G ve gelecekte de 5G teknolojileri ile kurulan ve kurulacak olan altyapılarda daha küçük çaplı alanlara hizmet eden daha çok sayıda baz istasyonun kurulması gerekeceğini belirterek, şimdiden bu iş süreçlerini analiz ederek altyapıların kurulumunu kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Belediyelere yapılan baz istasyon kurulum başvurularında yer seçim konusunda bir takım gecikmeler yaşandığını ve farklı uygulamalar yapıldığını hatırlatan Arslan, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu da aşırı ve gereksiz bürokratik süreçleri oluşturmaktaydı. Yeni yönetmelikle belediyelerde izlenecek süreçlere standart getirdik. Bu yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte işletmeciler yeni bir elektronik haberleşme istasyonu kurarken, belediyelere Yer Seçim Belgesi ücretini yatırarak Yer Seçim Belgesi alacaklar.”